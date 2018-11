El colectivo Os Lobos denuncia la "falta de proyecto" en Vilar de Donas

La asociación Os Lobos denuncia la falta de proyecto y el deficiente estado de conservación de la iglesia palense de San Salvador de Vilar de Donas. Asegura que en el templo y su entorno se hacen actuaciones, sí, pero sin un plan establecido. "No se sabe hacia dónde vamos", explica el presidente, José Manuel Pérez Paredes.

Algunas de las quejas de Os Lobos hacen referencia a la falta de mantenimiento del cristal de la cubierta que se instaló delante de la fachada, el peligro de derrumbamiento de uno de los muros del contorno del monasterio o la deficiente gestión de los arreglos de la carretera que conduce a la iglesia, pero consideran que la problemática va mucho más allá.

"Se hacen cosas, pero no sabemos hacia dónde vamos. Cuando haces una casa, miras qué necesitas, qué quieres y cómo la planteas. Aquí no tenemos un proyecto de futuro. Tiene un valor artístico la iglesia, y del resto no hay nada", asegura Pérez Paredes.

Había un proyecto de 1992 de convertir parte del monasterio en un museo

El presidente de Os Lobos recuerda un diseño ideado a principios de la década de los 90, y lo puso como ejemplo de cómo se podría poner en valor el lugar. "Había un proyecto de 1992 de convertir parte del monasterio en un museo. Hacer un estudio fotográfico de las pinturas, poner unos aseos, una tienda o una cafetería para ofrecer algún servicio o instalar un taller de restauración de tallas de madera y piedra. Esta podría ser una manera de revalorizar el sitio", afirma.

Pérez Paredes considera que las instituciones tienen que cambiar también su manera de comunicar e informar sobre las actuaciones que realizan en el lugar. "Hace poco se terminó el pintado, se ha restaurado la iglesia y ha quedado precioso. Y la mitad de los vecinos ni se ha enterado. Luego asfaltan una carretera y se hacen la foto, pero restauran las pinturas y no ha habido ni un acto, ni nada".

Os Lobos cree que esta falta de proyecto no es exclusiva de Vilar de Donas. "Pasa lo mismo con el castillo de Pambre, que está infrautilizado. El entorno está sin restaurar, el aprovechamiento hidrológico se podría poner en valor, el molino está cayéndose... Hay unos caminos por la parte de atrás que se podrían aprovechar con trabajar dos días al año en ellos para quitar la maleza. Se pueden idear rutas, hubo un proyecto para montar un museo o un restaurante que se quedó en nada. Son pequeñas actuaciones que cobran sentido si tienes un proyecto para el lugar", cuenta el presidente.

CONSERVACIÓN. Más allá de esa falta de proyecto que denuncia, el colectivo también ve deficiencias en algunas actuaciones en Vilar de Donas. "Parte de la cubierta que instalaron frente a la fachada es de cristal para que se permita ver la fachada completa desde abajo. Bien, esos cristales cumplen una función... pero después no los limpias y entonces ya no la cumplen. No hablamos de un trabajo tan especial. Sí, es una zona alta y el operario tiene que ir con cuidado, pero es limpiar un cristal; con hacerlo una vez al año, o cada dos, casi llega. Pues no, no se ha tocado", cuenta Pérez Paredes.

Denuncia también el mal estado de uno de los muros del contorno del monasterio, que corre peligro de caer. "Parte de muro se desplazó varios centímetros de su línea de trazado y de seguir así, acabará cayendo. Este muro deja ver cómo fue la edificación de parte del monasterio siglos atrás", indican desde la asociación para subrayar la importancia de que intervenga la administración.