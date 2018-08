Un colectivo critica que se permita crear una granja cerca de petroglifos

Las obras de construcción de una granja avícola en Santa Cristina de Areas (Antas de Ulla) han provocado la alarma entre los vecinos por situarse estas en una zona próxima al yacimiento de petroglifos de O Farelo. El Instituto de Estudos Ulloáns (IEU) ha solicitado a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, a través de un escrito, que investigue el proyecto.

Desde el IEU critican la actuación de las administraciones competentes –Xunta y Concello por autorizar dichas obras y exigen la aplicación de la normativa vigente sobre la protección de estaciones rupestres. Califican el asunto de "invasión dun espazo arqueolóxico catalogado" e inciden en el "impacto paisaxístico ocasionado". Por ello, piden que se paralicen los trabajos y que se restituya el nivel del terreno original.

Varios miembros de este organismo, como respuesta a las quejas vecinales, acudieron hasta la zona para comprobar los hechos y realizar mediciones. Según explicó Francisco Pardo, director del IEU, las obras se sitúan "a 75 metros do primeiro petróglifo, cando a lei marca que non se pode construír nin plantar árbores nunha franxa de 200 metros todo ao redor". Pardo indicó que, por ahora, solo están construidos los cimientos de la "inmensa" edificación, pero entiende que "como haxa unha segunda fase para facer os accesos á granxa, vanse achegar aínda máis aos petróglifos".

"Hai monte abandonado abondo e van construír onde non deben", lamentó Francisco Pardo, en referencia al perímetro de protección de la zona arqueológica catalogada como tal.

El colectivo considera que las obras se están efectuando con gran rapidez, por lo que vieron "urgente" la presentación del escrito y la aportación de la documentación necesaria. Aun así, resaltan que el Instituto de Estudos Ulloáns ha emprendido estos trámites "sen ánimo de fastidiar o negocio de ninguén", con el único objetivo de defender el patrimonio arqueológico de la comarca de A Ulloa.

AUTORIZACIÓN. Desde el Concello, alegan que efectivamente se concedió la licencia de obra a la empresa porque, previamente, la Consellería de Cultura había dado su autorización.

"Se se confirma que hai algún problema e que se está incumprindo a lei, pararanse as obras e retirarase a licenza", aseguró el alcalde, Javier Varela. Señaló, sin embargo, que "se se ten dereito a ela, tampouco se lle pode negar". "En calquera caso, nós estamos pola conservación e protección do patrimonio do concello", añadió.

No obstante, Francisco Pardo ve "estraño" que "Patrimonio concedera a autorización expresa". Según relató el director del IEU, hay antecedentes de personas que plantaron pinos en el entorno próximo al yacimiento y, finalmente, tuvieron que retirarlos. "Por iso me parece raro que, tendo eles todos os datos que teñen acerca do xacemento de petróglifos, deran o visto bo desta vez", insistió.