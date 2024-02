Unha 'cociña' de momentos irrepetibles

Unha preparación que se fixo amodiño. Aos fogóns, preto dunha trintena de intérpretes amateurs comandados por Patricia Coucheiro, Xabier Mailán e Zoe Iriarte, e como comensais, ducias de persoas que non querían perderse o que prometía ser un momento irrepetible. E foino.

O centro sociocultural de Antas de Ulla acolleu a proxección e representación dunha peza de cine-teatro que leva o espectador a unha cociña caótica, desquiciante, baseada na obra que Arnold Wesker asinou en 1957, La cocina. O espazo quedouse pequeno para o evento, ao que os asistentes acudiron con ansias que ían in crescendo: "Ao chegar estaba todo escuro, cunha gran conta atrás na pantalla", conta Coucheiro sobre os instantes previos ao inicio da emisión da primeira parte, Entrante, servizo de comidas, e da segunda, chamada Prato principal, descanso, "cando se tratan os asuntos máis relevantes".

Porén, a sorpresa veu cando o terceiro acto, Postre, servizo de ceas, se interpretou en vivo e se gravou con ata cinco cámaras sobre as táboas. Ao final, unha steady cam sae do público, "como se fose o comedor", entra na cociña e grava os presentes. "Iso sumarase ás outras dúas partes, así que o público tamén forma parte da obra", apunta Coucheiro, que avanza que o obxectivo será proxectala en algún cine, pero non sobre as táboas.