Cine e teatro cocíñanse en Antas

Se Shakespeare dicía que o mundo era un escenario, para o dramaturgo Arnold Wesker é unha cociña. A do Marango´s era unha ola a presión, un lugar hostil e trincheira frenética onde o medo e o amor se abrían paso a codazos entre comandas e platos. E o mundo, á fin e ao cabo, habita tamén nese espazo descomunal que servía 1.500 comidas ao día.

E descomunal é tamén A cociña que presenta este domingo ás 18.00 horas o grupo de teatro de Antas de Ulla na casa da cultura da localidade ullá, unha peza de cine-teatro que adapta a creación orixinal do británico. "A historia xira arredor das condicións extremas nas que traballan os 24 integrantes da cociña dun gran restaurante. Nela, sucédense relacións de todo tipo: humanas, de amizade, de amor, violentas...", explica a directora Patricia Coucheiro.

Paula Coucheiro e Xabier Mailán. ZOEVIXIÓN

A rapaza ullá descubriu a obra cando contaba con 19 anos, "pero tiña tantos personaxes que me parecía imposible convertela nunha obra de teatro para representar en varios lugares". Anos despois, revisando apuntamentos do grao de Comunicación Audiovisual que cursou, agromou nela a idea de levar as táboas ao formato cinematográfico: "Propúxenlle facela gravada ao grupo de teatro de Antas, que foi onde eu comecei, e aceptaron".

Coucheiro púxose entón mans á obra xunto con Zoe Iriarte -iluminación e escenografía- e Xabier Mailán -cinematografía- para traer á vida esta "especie de Gran Hermano" que a pesar de terse escrito no ano 1957, goza de plena vixencia na actualidade. "Decidimos descontextualizar a obra, pois ao final, as problemáticas das que se falan existían hai 70 anos e posiblemente estarán dentro doutros trinta: o racismo, os desexos humanos máis básicos... Sentímonos moi identificados con algunhas experiencias", explica.

Unha conexión que se trasladou ao propio elenco, composto por case trinta intérpretes amateurs, pero que deron a talla ao longo dunha intensa fin de semana de rodaxe nunha cociña industrial real da comarca. "Moitos planos foron gravados sen cortes: todo era coma unha coreografía e se alguén fallaba, había que volver empezar", explica Coucheiro.

Quen non errou foi Eduardo, un auténtico veterano que aos seus noventa anos decidiu embarcarse nesta aventura. "Tiña moito medo a que se lle olvidase o texto, pero todo o contrario. É un actor moi potente", indica a directora.

En épocas de tanto glamour e vangardismo gastronómico, entre escumas de foie e xeados de ozono que se esvaecen no aire, quizais só quede desfrutar desta "receita á vella usanza" que non é máis ca unha representación da vida. Quen queira, poderá visionala este domingo de balde na casa da cultura de Antas de Ulla a partir das 18.00 horas.