El sindicato Comisiones Obreras Industria de Galicia pide "a máxima celeridade" en la tramitación necesaria para que el proyecto de Altri se instale definitivamente en Palas de Rei y exige a todas las administraciones implicadas "o maior esforzo na consecución de fondos europeos" para poder sacar adelante esta iniciativa.

Desde el sindicato recuerdan que hace más de dos años se empezó a hablar "dun ambicioso proxecto para a produción de fibras téxtiles a partir de celulosa en Palas" de la mano de la pastera portuguesa Altri. Aquella noticia, añaden, cayó como un bálsamo en el "centro da zona máis deprimida económica e poboacionalmente de Galicia".

En este sentido, desde Comisiones Obreras reconocen haber estudiado el proyecto, la tecnología que está previsto emplear, el producto que se va a fabricar, el empleo que la firma confía en generar y el impacto sobre la cadena de valor del sector textil que puede suponer. De todo ello extraen un balance "moi positivo", y desgranan los motivos.

Explican que el proceso de construcción y puesta en marcha palasde la planta generaría una actividad económica "nunca vista na comarca". Y es que A Ulloa "perdeu máis dun 20% de poboación nos últimos 20 anos, con máis dun 40% de poboación maior de 60 anos e unha renda media un 10% menor á galega".

A mayores, a esos empleos habría que sumar los más de medio millar de puestos directos que Altri promete y otros 2.000 de carácter indirecto, lo que, en palabras del sindicato, "revolucionará a actividade económica da comarca e das adxacentes".

Comisiones también se fija en que con la llegada de la compañía entraría un "novo comprador no mercado da madeira de eucalipto, mellorando substancialmente as rendas percibidas por máis de 100.000 produtores do rural de Galicia". El sindicato confía en que estos verán cómo los precios de la madera se incrementarán.

El efecto tractor que supondría que Altri se instalase en Palas permitiría que talleres que usen Lyocell en sus procesos de fabricación escogiesen la comunidad para asentarse y acercar distancias con la pastera, tal y como reseña el colectivo, ente en el que destacan que producir Lyocell es "ecolóxico e con impacto climático nulo", debido a las tecnologías que se utilizarían y a que la energía que podría suministrar a la planta vendría "de fontes renovables", y "cun impacto social e vertebrador no rural e no sector téxtil de Galicia como ningún outro".

Ante tal exposición de motivos que justifiquen su posición, Comisiones Obreras pide el impulso necesario para que la compañía lusa haga realidad su planta de producción en el municipio palense, pese a que el proyecto ya levantó reticencias en algunos colectivos de la comarca.