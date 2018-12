El capítulo de personal se lleva el 64% del presupuesto de Monterroso para 2019

El Concello de Monterroso aprobó en su último pleno los presupuestos para el próximo año, que ascienden a un total de 2.667.374 euros, unos 150.000 menos que el pasado año. En el capítulo de gastos, el apartado de personal será el que se lleve una mayor cuantía, concretamente, el 64% del presupuesto. "A entrada en vigor da nova RPT fixo que este capítulo se incrementase uns 88.000 euros con relación a 2017", indica el regidor monterrosino, Miguel Rico, quien, no obstante, advierte que "o gasto final definitivo será algo máis baixo, xa que aínda que hai prazas que están dotadas de presuposto, posiblemente non se vaian a cubrir no 2019".

Rico define las cuentas aprobadas como "moi realistas", ya que dice que en ellas "só temos en conta os ingresos fixos, pero non se inclúen as subvencións doutras administración, nin tan siquera o plan único da Deputación". Estos ingresos no incluidos podrían ascender, según el regidor, "en torno a un millón de euros máis".

La reducción del presupuesto con relación al de 2017 se debe, según Rico, a que los ingresos directos procedentes del cobro de tasas e impuestos se han reducido en unos 40.000 euros, "o que nos obrigou a un reaxuste do gasto".

Reacciones

Críticas del PSOE, que votó en contra

El secretario local del PSOE de Monterroso, Rafael García, y el portavoz de los socialistas en la corporación, Darío Rodríguez, criticaron el escaso esfuerzo inversor de las cuentas y que, según ellos, "desprezan ao rural", por lo que votaron en contra.



Pescadores

El PSOE también critica que las cuentas solo reserven una subvención de 500 euros para la asociación de pescadores, "un colectivo duns 300 socios, que ademais é moi activo tanto na organización de eventos como en iniciativas medioambientais",