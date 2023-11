"Cando cheguei, a ambulancia era un Seat familiar e para asistir o enfermo había que sacalo fóra"

Cando Antonio Sánchez chegou a Palas de Rei sabía que era para moito, pero quizais non pensaba que fose para case 40 anos. Este veterano médico do centro de saúde da localidade pensa agora, unha vez xubilado, en "retomar a pesca, camiñar, ler e estar coa familia", quizais volver á Coral Polifónica e seguir participando da vida social dun pobo que o acolleu para convertelo nun dos seus. Foi directivo da banda de música e tamén do equipo de fútbol, ao que segue moi vinculado.

Cando chegou a Palas de Rei cría que ía ser por tanto tempo?

Naquela época, os médicos de APD (Atención Pública Domiciliaria) facían interinidade ata que se cubrise a praza. Eu sabía que ía ter a oportunidade de ir a unha oposición para lograla e así foi. No 94 ou 95 hóuboa e xa me quedei.

Volvamos ao principio. Sendo de Gandarío, como foi caer á Ulloa?

Un par de compañeiros da carreira animáronme a vir para Lugo porque había máis probabilidades de comezar a traballar. No ano 80 traballei en Paradela 15 días, logo un mes en Castroverde, nove en Cospeito e case tres anos no Valadouro. A Palas cheguei para a praza de Antonio Precedo. Casualidades do destino, Precedo fora médico da miña familia e meu en Sada.

Que atopou ao chegar?

Lembro que as consultas eran unitarias. Cada médico alugaba un piso e montaba a súa consulta, eu na Avenida de Ourense, na casa de Amalia Guerra. Vin cunha ‘camilla’, un fonendo, un tensiómetro, un ortoscopio, material quirúrxico e unha bata, e con iso a pasar consulta. Daquela tamén había que ir facer analíticas e placas a Lugo, cando levaba máis dunha hora chegar. Ata a ambulancia era un Seat familiar. Alí dentro non podías facer nada, só falar co enfermo, e para asistilo había que parar, baixalo e atendelo fóra.

E a quen se atopou ao chegar?

Na primeira etapa estaban Soto Agra, que se xubilou ao pouco, Fernando Pensado e había outras dúas prazas que cambiaban máis de médico. Falando de Pensado, a finais de 1985, sendo el alcalde, rematouse o centro médico e a empezamos a pasar consulta todos xuntos. O cambio foi abismal.

En que aspectos?

Empezaron a facerse analíticas en Palas e incrementáronse os servizos. Agora temos matrona, nutricionista, Pediatría... E o PAC.

En que punto deixa a Primaria?

Se falta colápsase todo, pero hoxe en día en Palas véxoa moi ben, con moitos máis medios. Hai tres médicos e, se non se baixa de aí, serían suficientes. Si que penso que se debía aumentar o número de prazas para que haxa máis facultativos en Atención Primaria.

Cantos pacientes deixa?

Tiña unhas 1.100 cartillas.

Nestas décadas, mudou algo a relación entre médico e paciente?

De cinco médicos que había, tres viviamos na vila e iso facía que estivésemos moi integrados. Era unha medicina máis de amigos. Coñecías os enfermos e as súas circunstancias, pero dábase unha empatía que che facía sufrir.

Que botará de menos?

Coa convivencia que había no centro de saúde sentíame sumamente feliz. É máis, tratei por todos os medios de continuar, pero non puido ser ao ter xa os 70 anos.

Mostra do rápido que se integrou é que en só tres anos logrou a alcaldía da man de Alianza Popular.

Teño a honra de acadar o maior número de votos en Palas, con 2.200 e pico. Teño grandes recordos deses anos, nos que a Palas lle deron o servizo de urxencias e do resurxir do Camiño de Santiago.

Baralla volver á política?

Non, daquela foi porque un amigo me animou. De feito, non estou afiliado a ningún partido. Deulle unha segunda oportunidade, pero con José Blanco, do PSOE, cando el se presentou a alcalde. Tamén era un gran amigo e animoume, pero xa me presentei en postos de non querer saír.

Para acabar, un é de onde nace ou de onde pace?

A canción di "Palas de Rei, pobo encantador, desde que te vin estou cheo de amor". Pois este pobo acolleume cos brazos abertos e a sensación que teño é a de ser unha persoa querida. Se me preguntan de onde son, eu digo de Palas.