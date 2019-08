Candia atribuye la situación política de Monterroso a "peleas" entre exsocialistas 

La presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, ha atribuido la situación de Monterroso, donde gobernará solo el independiente Antonio Gato tras irse al grupo de no adscritos sus tres concejales, a las "peleas" entre distintas familias socialistas, en este caso exsocialistas.

Candia, que ha reivindicado que el mejor "proyecto para Monterroso" era el que encarnaba el candidato popular, ha deducido que se llegó a esta situación porque a ese municipio "se han trasladado las peleas del Partido Socialista, de exsocialistas".

"No por eso le daremos una nota de normalidad, sigue siendo una gran excepcionalidad, y cuando parece que muchas cosas más no podrían sorprendernos, pues aún nos sorprenden", ha criticado.

MOCIÓN DE CENSURA. En cuanto a una eventual moción de censura, la presidenta de los populares de Lugo ha advertido de que no sabe si "jurídicamente, con la nueva ley para protegerse del transfuguismo", es posible, dado que serían "precisos tres votos más".

"No es fácil porque tendrían que unirse todas las fuerzas políticas para poner otro candidato", concluye sobre una corporación de once; uno el alcalde, tres no adscritos, tres PP, tres PSOE y uno Compromiso por Galicia.