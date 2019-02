Buscan no encoro dos Peares a un home desaparecido o xoves en Chantada

As forzas de seguridade buscan a un home duns 40 anos de idade e natural de Melide no encoro dos Peares desaparecido desde este xoves.

Segundo informan fontes da Policía Local de Chantada (Lugo), trabállase coa hipótese de que o home caeu ao río Miño desde a praia fluvial da Cova, no municipio de Escairón, que é o último lugar no que deu sinal o seu teléfono móbil.

Desde este venres traballan no operativo a Garda Civil e a Policía Nacional, ademais de dróns e o Grupo de Apoio Loxístico da Axencia Galega de Emerxencias (Axega). Xa este sábado se sumaron os axentes locais e Protección Civil.

Ademais, as fontes da Policía Local consultadas apuntan que o coche do home trátase dun Citroën AX negro do que tampouco se ten constancia.