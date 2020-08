O gromo relacionado cun grupo de amigos de Melide suma un novo caso e chega a 21

Os casos positivos de Covid-19 detectados no municipio coruñés de Melide relacionados cun grupo de amigos sumaron un novo contaxio e sitúanse en 21 este domingo, informou a área sanitaria de Santiago e Barbanza. Ademais, na localidade consta outro brote que afecta a tres persoas dunha mesma familia e outros 16 casos que se detectaron nun cribado realizado entre a poboación de 18 a 30 anos. En total, son 40 os positivos.

Este cribado incluíu a 747 persoas de entre 18 e 30 anos con médico asignado en Atención Primaria deste municipio. Do total de probas, detectáronse 16 positivos, o que supón unha incidencia do 2,14 por cento, concretaron as mesmas fontes sanitarias.