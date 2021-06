O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, rexistrou varias iniciativas para urxir ao Goberno central a que actúe na N-547 entre os municipios coruñeses de Arzúa e Melide, co obxectivo de reducir os accidentes neste tramo que é "un dos de maior sinistralidade" da Rede de Estradas do Estado.

En concreto, a formación nacionalista reclama que se corrixa o trazado e sinalícese "adecuadamente" a estrada, á parte de acometer unha intervención na travesía que pasa polo centro de urbano de Arzúa e que concentra unha "alta densidade do tráfico que pon en risco aos viandantes".

Ademais, o BNG sinala que o perigo se viu agravado nos últimos meses na N-547 debido ao aumento da presenza de vehículos provocado polas obras da A-54 entre Arzúa e Palas de Rei. "Aínda a semana pasada produciuse un accidente resultando dous coches envorcados e persoas no interior deles. Esta situación non pode manterse no tempo e o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana ten que actuar de maneira inmediata", recalca Rego.