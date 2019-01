El BNG de Palas propone ampliar el polígono para que "non se vaian empresas"

LUGO. El portavoz del BNG de Palas de Rei, Manuel Saavedra Pardellas, anunció que presentará una propuesta al Concello para ampliar el polígono industrial. Los nacionalistas aseguraron que algunas empresas "vanse de Palas porque non poden conseguir solo". Afirmación desmentida por el regidor, Pablo Taboada, quien indicó que es una "alarma infundada" y que las firmas lo que quieren es "establecerse na localidade, non marchar".

Pardellas denunció que la tercera fase del polígono "nunca se fai" y espera que se amplíe el parque para que se fomente el empleo en el municipio. Taboada, por su parte, recordó al nacionalista que "xa está en marcha a terceira fase do polígono e estamos preparando tamén a cuarta". "Póñome a disposición do BNG e dos empresarios para resolver as súas dúbidas", indicó el regidor palense.