Bioflytech dará trabajo a 50 personas en su planta de larvas de Palas de Rei

Medio centenar de puestos de trabajo directos y unos 75 indirectos, 14.000 toneladas de larva de mosca y una inversión que supera los 20 millones de euros. Esas son las cifras que este miércoles trajo bajo el brazo hasta Palas de Rei el ingeniero Jesús Rodríguez Pallares, Ceo de Bioflytech, la compañía que se fijó en el municipio ulloano para asentar su proyecto de producción de proteína y grasas destinadas a la alimentación animal a partir de insectos. Durante su intervención desgranó los pormenores de esta iniciativa, que definió como "totalmente pioneira e innovadora, sobre todo nestes volumes", y avanzó plazos.

Así, ante la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez; el alcalde de Palas, Pablo Taboada; el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y otros miembros de la corporación, el representante de la firma, con sede en Murcia, habló del inminente arranque del proyecto.

Los terrenos que se precisan para la construcción de la planta están alquilados ya –al lado de la carretera LU-231 de Palas a Friol– y ya se ha ejecutado su limpieza. Se trata de una parcela de 55.000 metros cuadrados la que se utilizará "por agora", a la que se suma otra colindante de 140.000 de cara al futuro crecimiento de la planta.

En cuanto a fechas, la construcción comenzará "o próximo luns", adelantó Rodríguez Pallares, con la previsión de que esté en funcionamiento "antes do verán, polo menos as primeiras naves, e a pleno rendemento no mes de setembro". El objetivo es que "en abril ou maio" de 2024 ya se pueda comercializar la harina fabricada en Palas de Rei.

¿Qué se hará en palas?

Bioflytech produce proteína a partir de moscas –concretamente de la mosca soldado negra– para alimentar animales, aunque también se destina al consumo humano pero en mucha menor medida. Con la planta de Palas se aseguran de cubrir "o ciclo completo"; es decir, "imos criar a larva, ímola engordar e, unha vez colleitada, ímola converter en proteína e graxa, ademais de comercializar o compost orgánico", el cual tiene un mercado importante especialmente en Europa, explicó el Ceo de la firma. Esta primera fase está planteada para procesar unas 14.000 toneladas de larva fresca al año, que se convertirán en 4.000 toneladas de harina, 1.300 de grasa y 14.000 de compost.

Para que funcione todo este procedimiento, repartido en seis naves, se destinan más de 20 millones de euros y se necesitará medio centenar de puestos directos de diferentes perfiles, cuya incorporación será "inmediata e progresiva" y algunos se enviarán a las instalaciones de Murcia para aprender el proceso productivo y luego ejercer cargos de responsabilidad. En cuanto a trabajos indirectos, la cifra se va a los 75.

La idea es "crecer"

Rodríguez Pallares incidió en que "a idea é crecer aquí", por lo que la producción podrá llegar en un futuro "a preto de 80.000 toneladas de larva cun investimento próximo aos 100 millóns de euros". En cuanto a empleos, en la segunda fase la cifra se dispararía a 150 o 200.

"Imos cuns prazos moi axustados, pero xa levamos moito tempo traballando e á par de ir conseguindo os permisos necesarios iamos traballando na parte de enxeñaría e procesos", explicó el Ceo de la compañía, así que algunos equipos "comezarán a chegar a Palas nos vindeiros días".

Sostenible y circular

La conselleira alabó que este proyecto "estratéxico e innovador" y con unas emisiones de CO2 "practicamente nulas", al igual que la huella hídrica, optase por Palas de Rei para asentarse. Un paso más, dijo, para avanzar hacia la economía circular y hacia las "perspectivas que Galicia quere acadar: seguir sendo unha rexión verde pero punteira industrialmente".

Por su parte, el alcalde Pablo Taboada reseñó que las buenas noticias se suceden en el concello, "primeiro con Altri, do que seguimos reclamando eses fondos tan necesarios que parecen anclados en Madrid; logo coa ITV que se instalará aquí entre 2023 e 2024 e agora isto". "Non foi un mal ano para Palas", concluyó el regidor.

¿Cuántas larvas se necesitan para un kilo de harina?

Jesús Rodríguez Pallares detalló algunas curiosidades del negocio de Bioflytech. Por ejemplo, para lograr un kilo de proteína solo se necesitarían "dúas troitas", pero en larvas de mosca se precisan "sobre 10.000".



Ninguna mosca en Palas

Así mismo, indicó que en la planta de Palas no habrá moscas. "Esas están nas instalacións que temos en Murcia", apuntó. Así, son "a única empresa de España" que tiene el ciclo completo, desde el huevo hasta la harina. "Eu sempre digo que estamos inventando un negocio", agregó el ingeniero, porque su competencia está en Francia, aunque allí falta "a tecnoloxía que temos nós para producir ovos, por iso nolos compran".



180 kilos

Es la cantidad de huevos de mosca que produce Bioflytech al mes en su planta de Murcia, siendo el mayor productor en el mundo. El 30% lo exporta a nivel internacional y el kilo cuesta 1.250 euros.