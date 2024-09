Besteiro ve clave que Altri demuestre "unha triple sostibilidade" para lograr fondos UE

Tras explicitar el domingo en una entrevista radiofónica que el proyecto industrial de Altri en Palas de Rei "non gusta" a su partido, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, señaló este martes en declaraciones a los medios en Santiago que su posición "non é novidosa" para luego incidir en que la clave para obtener fondos europeos es que las iniciativas demuestren "unha triple sostibilidade".

De un lado, manifestó, está el respeto ambiental, a lo que sumó la viabilidad económica y social, dos aspectos que, dijo, "tamén teñen que ser defendidas" en el caso de Altri. En este punto, aludió a que el futuro del complejo de Palas -que supondrá una inversión de unos 1.000 millones de euros en su primera fase- está condicionado a la obtención de 250 millones "de fondos públicos". "Se non os hai, non vai para adiante. Esta situación, xérame unha incerteza sobre a viabilidade do proxecto", expuso en una jornada en la que se dio cita en Compostela con los alcaldes de su formación.

Besteiro pide analizar en "profundidade" los cambios con respecto al proyecto inicial de Altri

Besteiro pidió "analizar en profundidade" los "cambios radicais" que, a su juicio, se observan con respecto al proyecto inicial a nivel de número de empleos y producción de fibras textiles "ecosostibles", respecto a los que pidió "explicacións" y atribuyó "unha enorme responsabilidade" al Gobierno gallego, máxime cuando la iniciativa depende de fondos del erario público. "Cando a Xunta di que vai apoiar o proxecto con fondos públicos debe decir cantos cartos vai disponer e de onde van saír eses recursos", señaló.

También defendió que, para obtener fondos Next Generation, el plan de Altri debe atenerse "ao prisma da concorrencia" y del "respecto" a la legislación ambiental, "de innovación", además de dar "cumprimento" a los requisitos económicos que fija Bruselas. "Se non, poderemos entender que nesa discusión o PP non xoga limpo e non xoga limpo cando simplemente di que se limita ao cumprimento dos estándares ambientais ou cando di que, se non ten axudas, a culpa será do Estado", espetó para luego recalcar que su formación “sempre mantivo a mesma posición” con respecto al proyecto de la pastera portuguesa.

En un escenario en el que el Gobierno central debe aclarar si el complejo contará o no con fondos comunitarios en el marco del Perte de descarbonización industrial y a través otros instrumentos de financiación, el lucense concluyó reclamando "maior transparencia e información" para que se adopte "unha decisión axeitada".