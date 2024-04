Un bar para sentirse coma na propia casa

Corría o ano 2004 cando Antonio Moscoso e Celsa Montero decidiron pechar o Discovery, o seu antigo local, para aventurarse na apertura dun novo establecemento situado na estrada principal de Arzúa. Sen eles sabelo, o bar Pedrito abriu as súas portas e converteuse nun dos establecementos máis queridos polos veciños e veciñas.

A piques de celebrar o seu vixésimo aniversario, Gonzalo Moscoso, fillo de ambos, é agora a cara máis visible detrás da barra. "O bar sempre me atraeu", confesa cun sorriso este mozo de 34 anos, dos cales pasou a maior parte do seu tempo traballando dende que alcanzou a maioría de idade. De feito, despois de tantas vivencias e momentos, fala do Pedrito co cariño que un lle ten ao seu fogar.

Parece que non é o único que o ve desta forma. Este establecemento posúe a notable habilidade de atraer xente de todos os recunchos de Arzúa, dende os máis veteranos, que poden desfrutar dunha boa partida de tute despois do xantar, ata os máis novos, que pasan boa parte do seu tempo de lecer na terraza traseira do Pedrito, xogando ao futbolín ou á máquina arcade. "Sempre tivemos moita xente. O que máis valoro é que se senten como se estivesen na súa propia casa", comenta con orgullo Gonzalo.

O torneo de futbolín do Pedrito é un dos eventos máis esperados do ano. EP

Ao mellor esta pode ser a chave para manterse con tan boa saúde despois de dúas décadas de existencia. Incluso en tempos máis complexos, nunca dubidaron da fidelidade dos seus clientes. Unha fidelidade construída grazas ao trato excepcional dos propietarios, aliado coas deliciosas tapas de callos os domingos ao mediodía ou as de tortilla os venres. Delicias gastronómicas preparadas con moito agarimo que son unha tradición para moitos na localidade.

Unha das facetas máis distintivas do bar Pedrito é a organización de concertos con música en vivo. Gonzalo ten preferencia pola música urbana e, tamén, polos DJ. Habitualmente, os artistas convidados son novos que están comezando. "Encántame axudar e brindarlles oportunidades a todos", explica Gonzalo, apaixonado polo rap, rock and roll ou techno.

O Pedrito celebra concertos con música en directo. EP

Artistas da zona como Mahía, Verdini, Nowan, Pájara Boba ou Zero Delay deron as súas primeiras actuacións neste local arzuán. Porén, polo Pedrito tamén pasaron grupos e artistas consolidados no panorama galego como C Mirazo ou Erin. Con isto, o local cambia por completo do día á noite, converténdose nun lugar idóneo para saír de festa.

Gonzalo agarda estar moito máis tempo pegado ao seu bar e organizando diferentes eventos para dinamizar Arzúa. "Se non cambia moito o conto, espero estar toda a vida aquí", afirma.

O bar organiza unhas xornadas LGTBI. EP

A súa paixón polo Pedrito e pola súa comunidade é evidente nas súas verbas, xa que o seu compromiso co bar vai máis aló dun sinxelo negocio. As paredes do Pedrito gardan as risas, as cancións e os abrazos de moitas xentes. Un lugar onde as amizades se forxan e as paixóns se comparten dende hai dúas décadas.

Aniversario: festa e moitas sorpresas

O próximo xullo, o bar Pedrito cumpirá dúas décadas de historia e para conmemorar tan significativo evento, está a preparar unha festa que promete ser inesquecible. Gonzalo Moscoso, encargado do local, está a liderar os preparativos desta celebración especial, ocupándose de todos os trámites necesarios para asegurar que os 20 anos do seu establecemento sexan dignamente celebrados. Os detalles da festa están a ser mantidos en segredo, pero Gonzalo promete unha sorpresa que deixará a todos os asistentes marabillados. "Polo momento non podo dicir nada, pero ímolo petar", explica.

Próximos concertos

O Pedrito ten dúas actuacións destacadas programadas para este mes. O vindeiro sábado, 6 de abril, o talentoso veciño de Arzúa coñecido como Pereza (cuxo nome real é Mateo) subirá ao escenario para deleitar ao público coa súa música. Ademais, o venres 19 presentaranse artistas como Javicho, natural de Santiago de Compostela, xunto co debutante MPM1312, un mozo de 15 anos que está a dar os seus primeiros pasos no mundo da música e ao cal Gonzalo está axudando.