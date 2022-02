La banda de Antas, un sueño vecinal que celebra 125 años

La banda de música de Antas de Ulla celebró una gala conmemorativa de su 125 aniversario, bajo el título Unha historia que contar, que incluyó la presentación del libro Coa música a outra parte, cuyos autores son Eduardo Salgado Coego y José Manuel Salgado Mosquera. La publicación, financiada por la Diputación, recorre la historia de la agrupación desde sus comienzos y refleja un "soño veciñal colectivo", como destacó la diputada de Turismo y edil de Antas, Pilar García Porto.

"De nena medrei escoitando á banda, asociando á banda con festa, ledicia e xuntanza", indicó Porto, para agregar que "pronto tomei conciencia da importancia do seu labor cultural, o que me animou a colaborar co ela. Estou orgullosa de impulsar desde a miña responsabilidade de función pública iniciativas como a edición deste libro".

En sus 144 páginas, Coa música a outra parte recoge el devenir de la banda, pero también la del municipio y la de la comarca ulloana. La formación se fundó en 1986 y mantuvo su actividad de forma ininterrumpida hasta la Guerra Civil, cuando se disolvió. El proyecto se retomó a principios de los años ochenta.

La de Antas es una de las bandas más antiguas de Galicia y una embajadora de primer nivel para la promoción de la provincia y para la dinamización y puesta en valor de las tradiciones y cultura de la zona. Su futuro está garantizado por la joven media de edad de sus actuales integrantes.

La gala Unha historia que contar giró en torno al concierto de la banda, pero contó también con la participación del actor Fran Lareu y la actriz Paula Cereixo, que interpretaron la evolución de la agrupación. Sergio Alba, Silvia Ferre, la escuela de baile GoldDance, la asociación Fiadeira, Miguel Varela (Miki) y los niños y niñas de la escuela de música de Antas completaron el cartel de una velada entretenida y familiar que se desarrolló en la Praza Nova.

La Diputación de Lugo aportó casi 36.000 euros para la edición del libro, así como para organizar una exposición y editar dos vídeos que documentan la evolución de la banda ulloana.