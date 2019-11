La banda de Antas, en el cuadro de honor de un certamen gallego

La banda de música de Antas de Ulla está de enhorabuena. La agrupación juvenil acaba de coronarse en el XIII Certame Galego de Bandas de Música celebrado en el Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, alcanzado nada menos que el segundo puesto.

Pequeños grandes músicos que aún no han alcanzado la mayoría de edad y ya han logrado despuntar entre más de 1.300 participantes de un total de 21 agrupaciones de toda Galicia, Portugal y Castilla y León.

El director de la banda ulloana, Javier González Borrajo, destacó el gran trabajo de estos 45 jóvenes, de los cuales la mitad no alcanza los once años de edad. "Estamos moi orgullosos do traballo feito, son nenos que se formaron na escola de música e conseguiron debutar no Auditorio de Galicia, unha oportunidade única de tocar nun dos mellores lugares da nosa comunidade", destacó.

El responsable de la formación puntualizó además que la finalidad de participar en este tipo de concursos va más allá de conseguir un galardón. "O que se pretende é que os rapaces medren individualmente, que vivan experiencias que os enriquezcan no ámbito musical, e sobre todo que desfruten da vivencia", indicó.

La agrupación de Antas de Ulla cuenta con décadas de historia, pero cuando Javier González cogió el mando en el año 2012 no pasaba por sus mejores momentos

La banda de Antas fue la única de toda la provincia que se coronó en el cuadro de honor del certamen y quedó segunda en la categoría juvenil -para menores de 19 años- por detrás de una agrupación portuguesa.

UNA GRAN FAMILIA. González Borrajo, que lleva la batuta de la banda ullloana desde hace más de siete años, destacó que su agrupación "é unha gran familia". "Non quero esquecer dedicar este premio aos músicos da banda grande, que non puideron participar pola idade, pero levan tempo loitando por esta formación e foron e seguen sendo unha parte fundamental da asociación".

La agrupación de Antas de Ulla cuenta con décadas de historia, pero cuando Javier González cogió el mando en el año 2012 no pasaba por sus mejores momentos. "Foron tempos complicados pero con esforzo e dedicación logramos levantarnos. Fundamos a escola de música e fomos medrando e evolucionando moito entre todos", destacó.

Actualmente la banda cuenta con miembros de Antas, Palas de Rei y Monterroso, una formación ha logrado unir a toda una comarca con una sola finalidad: su pasión por la música.