Ava demanda que el Concello de Antas señalice el lugar donde nace el río Ulla

El grupo Alternativa Veciñal de Antas (Ava) presentará una moción plenaria para pedir que se señalice el acceso al lugar de nacimiento del río Ulla, "pois aínda que poida parecer estraño non hai nin un sinal ao comezo do camiño que leva desde a estrada principal ata a fonte da Poteira". La formación solicita también que el Concello promocione este enclave en su página web y en sus perfiles en las redes sociales, y que se inste a las instituciones competentes a que en los indicadores de las carreteras de la comarca se asocie el topónimo de Antas de Ulla con el nacimiento del río en el municipio.

Ava efectúa esta petición a raíz del trabajo publicado en el último número de Cairón, el boletín del Instituto de Estudos Ulloáns, que incluye el artículo Onde nace o río Ulla? Un percorrido científico na busca das súas fontes, escrito por el geógrafo Horacio García. El autor concluye en su estudio que el Ulla "ten a súa primeira fonte na chousa da Poteira, nos montes de Olveda, no noso concello", precisan desde Ava.

"Non é a primeira vez que demandamos estas cuestións; no verán de 2020 levamos a cabo unha campaña de visibilización da riqueza patrimonial, histórica e natural de Antas, que incluíu a presentación dunha moción plenaria e dun escrito dirixido á Deputación, e o nacemento do Ulla era un dos puntos nos que faciamos fincapé", subrayan desde Ava.