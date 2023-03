La ausencia de un edil y el no del PP frenan el avance del polígono de Melide

Melide no dispondrá, al menos por el momento, de más suelo industrial, tal y como se constató en el último pleno extraordinario, donde el voto en contra del PP -por no compartir "nin o fondo nin as formas do proxecto"- y la ausencia del edil de Adiante Melide (AM) Xosé Igrexas por tener intereses familiares en el punto, impidió alcanzar la mayoría absoluta (siete apoyos) que se necesita para aprobar la modificación de las normas subsidiarias para la delimitación de un sector de suelo urbanizable industrial.

Así, la votación se quedó con los seis síes de AM y PSOE y los cinco noes del PP -uno de los concejales del grupo popular también faltó a la sesión- en la pretensión del equipo de gobierno por recalificar terrenos para uso industrial, unos 325.000 metros cuadrados de superficie que se quedarían en 225.000 metros cuadrados netos, el triple del actual polígono, situados al lado de la carretera AC-840. La imposibilidad de aumentar el parque de A Madanela por "informes medioambientais negativos" propició la iniciativa.

El PP critica que sean "os particulares" los encargados de desarrollar suelo industrial, una acción que se estima en 9,5 millones de euros

La oposición basó su voto en contra en la supuesta creación de una Entidade Urbanística de Conservación que "obrigaría aos 59 propietarios das parcelas" a invertir en el desarrollo de suelo industrial, una "fórmula lexítima", apostilló la portavoz popular Dalia García, "que non compartimos, porque non é a maneira de financiar o solo industrial". "Se o Concello non ten capacidade para realizar a urbanización do parque empresarial -que se estima en 9,5 millones de euros-, como é posible que o fagan os particulares?", preguntó al gobierno local, además de echarle en cara que el proceso se alargaría hasta "os sete anos". A todo ello, el socialista José Antonio Prado respondió que "é mentira" que el horizonte sea ese y que la popular "terxiversa" los informes, ya que en realidad se les ofrece a los propietarios «a posibilidade de se eles queren fomentar o polígono; dáselles un ano para que presenten o plan parcial e, de non facelo, o Concello comezaría a establecer alianzas estratéxicas para abordar a construción do parque".

Recalificación y ubicación

Dalia García cuestionó otros asuntos sobre este punto, como la idoneidad de la alternativa escogida. En este sentido, el alcalde, José Manuel Pérez, sostuvo que es la que tiene "todos os informes favorables: xurídico, de intervención, de secretaría e do técnico municipal", mientras que otras propuestas fueron denegadas, y recordó que el proyecto "é o mesmo que iniciou o PP en 2019, polo que se antes era idóneo non se entende por que agora non o é". A estas afirmaciones, la portavoz popular cuestionó que "como non vai ter todos os informes favorables se con esta fórmula o Concello non ten que gastar nin un duro?".

Desde el equipo de gobierno recordaron que "o PP tivo tempo de ir mirando de buscar novo solo industrial", ya que en 2009 había solo "un 28,8% de solo libre"

La popular también criticó que los propietarios de las parcelas afectadas "non estean notificados do cambio de cualificación urbanística" y pidió delimitar el sector "de maneira que as construcións residenciais existentes non se vexan prexudicadas ao cambiar a cualificación do solo", además de afear que el equipo de gobierno lleve a un pleno extraordinario este asunto "a 90 días das eleccións". Prado respondió aquí que en "2009 só había un 28,8% de solo industrial libre, así que o PP tivo tempo de ir mirando de buscar novo solo industrial" y que "dá igual que sexa a 90 días das eleccións ou a un, este é un caso trascendental para Melide". .