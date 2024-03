Arzúa vive os días grandes do seu mellor embaixador, o queixo

Arzúa é esta fin de semana a capital do queixo. A piques de celebrar o médio século da súa festa de exaltación dos produtos amparados baixo a denominación de orixe Arzúa-Ulloa, este sábado e domingo a localidade albergará milleiros de visitantes para desfrutar do seu amplo programa.

Os arzuáns abriron boca con eventos previos á Festa do Queixo ao longo desta semana e fixérono, literalmente, este venres pola noite grazas aos petiscos e tapas servidos por 16 locais de hostalaría cuxo protagonista foi, como non podía ser doutro xeito, o queixo. Así, este sábado arrancaba coa apertura dos arredor de 70 expositores -dos cales 57 son queixerías, incluso de outras denominaciós rexionais, estatais e internacionais-, a inauguración oficial, o pregón da actriz María Vázquez e a entrega de premios aos gañadores do concurso de tapas de 2023.

Pero un dos pratos fortes, a música, estará presente ao longo da xornada. Non só co pasarrúas a cargo do grupo tradicional O Bringuelo, senón que pola tarde, ás 18.30 horas, será o sétimo festival Pequequeixo coa actuación de Ollo Piollo, na Praza de Galiza ou na capela da Madanela en caso de chuvia. A animación non cesará, pois a charanga Latexo Percusión percorrerá a vila e o recinto feiral, que pechará, por hoxe, ás 20.30.

O Festival do Queixo celebrarase en recinto pechado, pero haberá unha pantalla led no centro da vila

O Festival do Queixo abrirá as súas portas ás 21.00. Estará situado no Campo da Feira e a entrada será libre ata completar a cabida, aínda que tamén haberá unha pantalla led no centro da vila. Neste sentido, desde a organización do evento, que corre a cargo da concellaría de Cultura, lembran que a decisión de celebralo en recinto pechado é para "manter as condicións de seguridade".e cumprir a normativa de espectáculos públicos. Malia todo, o alcalde, Xoán Xesús Carril, avanzou nun comunicado que espera que no 50 aniversario da festa, o vindeiro ano, esta volva ser "popular e aberta ao desfrute de veciñanza e visitantes".

Ao escenario subirán esta noite o grupo carballés Tu Futura Exmujer -gañador do Queixo Maquetón- ás 21.30 horas, ao que seguirán La Plazuela, Arde Bogotá e o valadourés Grande Amore.