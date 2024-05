Arranca o programa que permitirá aos maiores facer a renda por videochamada no seu concello

O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, supervisou este martes en Antas de Ulla a posta en marcha do novo programa da Axencia Tributaria que ofrece asistencia presencial a persoas maiores de 65 anos que viven no rural para presentar a declaración da renda desde os seus concellos a través de videochamada. Blanco comprobou en primeira persoa o funcionamento deste servizo do que poden facer uso a partir de este martes máis de 30.000 persoas que viven nos 50 concellos do Reto Demográfico adheridos ao programa, todos eles de menos de 3.000 habitantes.

O delegado do Goberno comprobou a utilidade desta iniciativa acompañado da alcaldesa de Antas de Ulla, Pilar García Porto; a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez; o delegado da Axencia Tributaria en Galicia, Miguel Cárcaba; e a delegada do organismo na provincia, María Elena Rosende.

Pedro Blanco valorou no concello lugués a eficacia do servizo, que cualificou de "pioneiro e innovador, co dobre obxectivo de achegar a Administración Xeral do Estado á cidadanía dos concellos pequenos e minimizar as consecuencias da fenda dixital entre xeracións para facilitar a vida das persoas maiores". Animou aos posibles beneficiarios a participar neste programa, remarcando a importancia de "ofrecer a posibilidade de realizar trámites desde os propios concellos, as institucións que están máis preto da veciñanza".

O delegado do Goberno en Galicia agradeceu á alcaldesa de Antas "a súa predisposición e interese á hora de sumarse a iniciativas que redundan positivamente na vida dos maiores do seu concello, o que evidencia que a colaboración entre administracións mellora a vida dos cidadáns". Ademais, fixo extensivas estas palabras dando as grazas aos gobernos locais dos 50 concellos adheridos ao programa. Polo momento, esta iniciativa atópase nunha primeira fase piloto, de xeito que máis concellos dos 158 que integran os chamados de Reto Demográfico en Galicia serán susceptibles de unirse.

Funcionamento do programa

As peticións de cita poderán facerse ata o 28 de xuño nas respectivas casas consistoriais e a través da sede electrónica da Axencia Tributaria, xunto co resto de servizos de asesoramento que ofrece. No momento en que un veciño ou veciña destes concellos solicite cita para facer a declaración da renda, ofreceráselles facela a través de videochamada. Coa cita xa na man, tan só terán que achegarse ao concello para ser atendidos por persoal da Axencia Tributaria. Na mesma videochamada xa poderá deixar presentada a súa declaración.

Ademais da posibilidade de pedir cita na sede electrónica, a Axencia Tributaria ofrece estes teléfonos de cita con atención persoal: 915.530.071 ou 901.223.344 (de luns a venres, en horario de 9 a 19 horas).

Concellos adheridos

En Galicia hai 50 concellos beneficiarios deste servizo nesta primeira fase piloto, 19 na provincia de Lugo: Abadín, Antas de Ulla, As Nogais, Baleira, Baralla, Begonte, Carballedo, Láncara, Navia de Suarna, O Incio, O Vicedo, Pantón, A Pobra do Brollón, Pol, Riotorto, Samos, Sober, Trabada e Xermade.