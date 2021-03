Un condutor que circulaba este venres pola N-547 á altura do municipio de Melide sufriu unha saída de vía aparatosa da que, porén, logrou saír ileso.

O sinistro ocorreu ás 11.00 horas no quilómetro 43, no lugar do Coto. Ata o punto acudiron efectivos da Policía Local e de Protección Civil de Melide e axentes de Tráfico, co fin de auxiliar ao damnificado e regular o tránsito da estrada.