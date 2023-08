Adolfo cordero é catedrático de Ecoloxía e Bioloxía Animal na Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra e nesa calidade se achegará o vindeiro sábado, ás 17.00 horas, á casa da cultura de Monterroso. Faino cun relatorio dentro do programa orquestrado para celebrar o XIV Festiulloa, que se reparte entre Monterroso e Antas para musicar o berro pola perda de bosques en todo o mundo.

De que falará na súa conferencia?

Para empezar contarei por que son importantes os bosques. E sono polo que nos dan, aquilo que ten un mercado, como pode ser a madeira, as fibras, a enerxía, produtos farmacéuticos... Pero tamén por cousas non tanxibles, como que purifican o aire e a auga, que son reservas xenéticas de organismos, a aportación que fan no balance de carbono ou a protección que ofrecen fronte a catástrofes.

Con todo isto, como se explica a deforestación?

Falarei das causas que levan a transformar bosques en terras agrícolas ou estradas e todo ten que ver coa suba de poboación. Necesitamos de todo, moitos recursos agrícolas, pero tamén vemos que os bosques se transforman en producións para extraer madeira e, cada vez máis, pellets.

En Galicia tamén.

Onde máis pellets se consumen é en Norteamérica, Europa e, en menor medida, en Asia. En Galicia, aínda que o 99% das especies coas que se replanta son exóticas —ao contrario de Europa, onde se aposta por nativas—, non se produce o suficiente, así que gran parte vén de Norteamérica.

Vostede viaxou por todo o mundo perseguindo bosques. Que aprendeu desas experiencias?

Aprendín a relevancia que teñen en distintos lugares, como Galápagos, Perú, Ecuador, Kenia, Australia, Cuba, República Dominicana... Impresiónanme os bosques tropicais en comparación cos de aquí, que levan sendo intervidos polo humano desde hai milenios. Aquí apenas quedan bosques primixenios, pero alí, aínda que hai evidencia do paso humano por remota que sexa a zona, levan milleiros de anos sen modificacións. Os nosos son máis simples, con menos especies. Creo que deberiamos darlle máis valor a aquilo que dá biodiversidade e ser conscientes de que só por plantar árbores non temos por que estar favorecendo a biodiversidade.

A que se refire concretamente?

Vénseme á cabeza o abandono do rural. Con el dáste conta da velocidade á que reprende a vexetación autóctona. Bosques de, ao mellor, mil anos, que se recuperan en 50 ou 60. Volvín a lugares nos que estivera hai 20 anos onde había camiños e xa non. Esta situación, coma todas, ten grises. Cal é o lado negativo? Que se está acumulando unha gran cantidade de materia á que alguén lle pode prender lume.

Que papel xogan neste punto especies como o eucalipto?

Disto concretamente non vou falar na conferencia, pero o risco que supón o eucalipto na propagación de lumes é innegable, ademais do enorme consumo que fan da auga ao ser de crecemento rápido.

Estase a tempo de frear a súa expansión? A Ulloa segue a mesma tendencia que o resto de Galicia?

Na Galicia costeira os terreos que se destinaban a leiras cubríronse de eucalipto, e no interior da comunidade as plantacións medran dun xeito acelerado. É entendible. Non se planta porque sexa bonito, senón porque supón diñeiro, e non tería nada de malo se se fixese ordenadamente, pero iso só sería posible cunha política forestal das administracións a longo prazo.

Que cabe agardar?

Coa puxanza que está habendo polo eucalipto pouca cousa se pode facer mentres haxa tal demanda de madeiras pobres.

Polos menos, iniciativas como o Festiulloa poñen o foco sobre esta situación.

Si, axuda a que a xente actúe de xeito consecuente. Dá información para que se entenda que os bosques son máis que madeira.