Un ganadero de Palas registra el nombre que Altri quiere utilizar para su filial gallega

Un ganadero de Palas, Fernando Pacín, ha registrado a su nombre la marca Greenfiber, una denominación que coincide con la de la filial con la que la multinacional Altri pretende gestionar su desembarco en el municipio -proyecta invertir unos 850 millones de euros en la construcción de una fábrica de lyocell-. "Se ao final veñen a Palas, non teño ningún problema en regalarlles a marca", asegura este vecino para acabar con cualquier suspicacia.

Según recogía ayer el medio Economía Digital, Pacín inició estos trámites ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el pasado 20 de noviembre, dos meses después de que Altri rebautizase a su filial pontevedresa Greenfabric como Greenfiber, y el ganadero recibió a finales de mayo luz verde de ese organismo a su solicitud para registrar la marca, por lo que la compañía portuguesa no podrá disponer de ese nombre comercial. En el mismo medio se señala que esta marca amparará productos de madera como el papel de pasta de celulosa, el papel o el cartón.

"COINCIDENCIA". Interpelado por este diario sobre ese registro ante la OEPM, Pacín aseguró este jueves que se trata de "unha coincidencia". "Nunca oín nada de que ían poñer esa marca e tampouco vin cartel ningún que puxese ese nome", se defiende este ganadero, quien sostiene que inscribió esa denominación para "un proxecto forestal" aún por concretar.

Sobre el hecho de que su solicitud ante la OEPM se produjese poco después de que Altri anunciase que su sociedad en Galicia pasaba a llamarse Greenfiber, aseguró desconocer ese anuncio de la multinacional, insistió en hablar de "coincidencia" y le restó importancia a la misma.

"Se non fose coincidencia que sentido tería? Que buscaría eu? A eles bastaríalles con quitar unha letra ou poñer outra, ao mellor ata teñen unha marca patentada", recalcó Pacín, quien, como prueba de que no se movió con el ánimo de lucrarse, reiteró que no tendría ningún inconveniente en «regalarlles a marca se veñen a Palas".

Subrayó, además, que si la compañía tuviese interés en registrar ese nombre comercial para el proyecto que pretende impulsar en Palas, y para el que busca fondos europeos, ya lo habría hecho porque "custa uns 120 euros".