El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, anunció que el gobierno provincial presentará, en el pleno ordinario del próximo día 22, una propuesta para ceder de forma gratuita al Concello de Antas de Ulla los terrenos destinados a desarrollar el futuro polígono empresarial de la localidad.

Desde la institución provincial explican que se decidió realizar esta cesión gratuita después de que el Concello solicitase esta entrega para poder acceder así a una línea de fondos europeos que le permitirá financiar la construcción del parque empresarial.

No obstante, el presidente de la Diputación advierte que la entidad local no podrá desarrollar esta infraestructura si no aprueba antes el plan urbanístico municipal para recalificar los terrenos como suelo industrial. Se trata de un trámite imprescindible que, según explican desde la Diputación, ya debería haber hecho el Concello en 2007 cuando firmó un convenio con Suplusa para desarrollar el polígono.

Según la versión de la Diputación Provincial, por aquel entonces Suplusa "cumpriu coa súa parte do convenio e redactou a documentación técnica necesaria para que o Concello puidese tramitar o instrumento de planeamento preciso, pero fixo mal a tramitación e a día de hoxe aínda non aprobou o devandito plan urbanístico".

José Tomé asegura que el Concello tampoco contestó un escrito remitido por Suplusa en marzo de 2012 en el que le solicitaba, a instancias de la Xunta, una justificación de la necesidad de suelo industrial, dada la existencia del polígono industrial de Monterroso a menos de dos kilómetros.

Ante esta situación, la Diputación se muestra dispuesta a ceder gratis al Concello de Antas un total de 16 parcelas que suman en su conjunto 45.226 metros cuadrados. Esta cesión se vincula a que en un plazo máximo de cinco años se implante en esas parcelas un parque industrial o agroforestal.