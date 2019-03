Os colectivos animalistas Libera e Fundación Franz Weber recompensarán con 1.000 euros a quen achegue datos fiables sobre o autor ou autores do disparo que provocou a morte a un lobo en Monterroso, que apareceu tirado nunha estrada.

Con esta recompensa, as asociacións tentan romper "o círculo de silencio". O contexto no que foi atopado o animal, na aldea de Tegar de Vilamor, podería "evidenciar a falta de colaboración dos habitantes da zona", aseguran, para identificar ao responsable ou responsables do que sosteñen que "parece ser de xeito evidente unha acción de caza irregular".

Os animalistas advirten que o "silencio interesado podería interpretarse como a ocultación dunha posible conduta delituosa" e alertan da "campaña de odio e ataques constantes" aos lobos.

Ademais, FFW e Libera perciben un "descontrol crecente e a desregulación da caza" en Galicia, con "miles de batidas cada ano", que fomentan a "cinexetización" do Medio rural en contra do criterio da "inmensa maioría da cidadanía".

Ambas as organizacións pon a disposición de posibles testemuñas un correo electrónico ([email protected]), a través do que se poderían remitir as posibles probas ou sospeitas.

Lembran que outra acción ilegal, a ocorrida no bosque protexido de Ridimoas, na provincia de Ourense, avanzou cara á investigación de varias persoas por parte da Garda Civil.