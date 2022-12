Altri, un traje a medida para el futuro de A Ulloa

Desde que el pasado 26 de abril se anunciara la intención de Altri de instalar en Palas de Rei su fábrica de fibras textiles, la esperanza y las incertezas se reparten a parte iguales sobre la materialización de un proyecto que, de ejecutarse, supondría un traje a medida para el futuro industrial del centro de Galicia.

De lo que no cabe duda es que el anuncio del proyecto y su ubicación fue una feliz despedida de Alberto Núñez Feijoo como presidente de la Xunta, aunque la oposición le recriminara, no sin dureza, que no hubiese apostado por A Mariña como sede de la factoría. Pero superado ese primer escollo, al fin y al cabo la elección del lugar era una decisión estrictamente empresarial, los meses han ido pasando sin que, de momento, su futuro esté asegurado.

La materialización del proyecto, que creará sobre 2.500 empleos, supondrá una inversión de unos 1.300 millones

Con la vista puesto en esos 2.500 empleos que, supuestamente, se crearán una vez que la factoría esté en marcha, las primeras previsiones de Feijoo apuntaban a que "si nada se tuerce" la construcción de la fábrica ya se habría iniciado a estas alturas de año, con la previsión de empezar a producir en 2025.

Pero, efectivamente, las cosas parecen no haber ido todo lo bien que se esperaba. Y es que cuando hizo el anuncio, el por entonces presidente de la Xunta ya advertía que para que el proyecto se materializase sería necesario captar fondos de la UE, algo que, a día de hoy, todavía no se ha despejado.

Perte. Pendientes de 250 millones

El vicepresidente de la empresa pastera, Carlos Alberto Sousa Van Zeller, estima que la inversión para poner en marcha la fábrica de Palas ascenderá en una primera fase hasta los 850 millones, cifra que ascenderá hasta los 1.200 o 1.300 en el momento final. Así, para poder acometer el proyecto, el objetivo de la compañía es claro, conseguir entre 220 y 250 millones de los fondos europeos.

De momento, la compañía considera que la financiación es, precisamente, el "punto crítico" de todo el proyecto y, aunque reclama al Gobierno central un Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) específico para el sector forestal, Van Zeller ya asume que eso será muy complicado, sobre todo, después de que hace unos días el Ministerio de Industria pidiese a Altri fraccionar el proyecto en 17 para poder acceder a los fondos.

Batalla. Gobierno y Xunta

Con el acceso a los recursos europeos como telón de fondo, a día de hoy el proyecto de Altri se ha convertido en otro campo de batalla en las siempre difíciles relaciones entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central.

Así, desde el gabinete autonómico se insiste en pedir al ministerio que dirige la socialista Reyes Maroto "un proyecto ad hoc" que simplifique el camino de la empresa. En este sentido, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, reprobó recientemente la "falta de ambición" del Gobierno central y señaló la implicación de la empresa con el proyecto, "con 160 ingenieros trabajando en su diseño y con unos terrenos que ya han sido comprados".

Por el momento habrá que seguir esperando y mientras muchos vecinos aguardan ansiosos a que todo llegue a buen puerto, otros miran de reojo y esperan información sobre las posibles consecuencias ambientales que una industria de este tipo pueda causar en la comarca.