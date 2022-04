"Altri incrementará la competencia, lo que beneficiará a la industria maderera mariñana"

Esta ingeniera química y licenciada en Ciencias Químicas por la USC dirige desde julio la sociedad que la Xunta creó con Abanca, Reganosa y Sogama para apoyar el desarrollo de los proyectos tractores que contribuyan a la digitalización y a la transformación verde del tejido productivo gallego aprovechando los fondos Next Generation. Tras acompañar a Altri en el proceso que ha culminado con la elección de Palas de Rei para acoger la fábrica de fibras textiles sostenibles, Enyd López (Santiago, 1980) defiende que esta industria, que generará 2.500 empleos y supone una inversión de 750 millones, beneficiará a toda Galicia.

¿Cuál fue el papel de Impulsa Galicia en el proyecto liderado por Altri?

Impulsa Galicia es una sociedad público-privada conformada por la Xunta como accionista mayoritario con un 40%, Abanca como entidad financiera con un 38% y por Reganosa y Sogama como socios multisectoriales, con un 12% y un 10%, respectivamente. A raíz de la pandemia, en abril de 2020, la Xunta creó un comité de expertos para asesorarse con el fin de intentar salir antes y mejor de la crisis. Identificaron una serie de proyectos estratégicos que se enmarcan dentro del Polo para la Transformación de Galicia. Siguiendo los dictámenes de esta comisión, Gobierno gallego, Abanca, Reganosa y Sogama se unieron en lo que hoy es Impulsa para modernizar la economía y extender el modelo de transición verde, digital e inclusiva. La sociedad nació en abril de 2021 para desarrollar los proyectos identificados inicialmente y sumar más.

¿En qué se traduce su labor?

El objetivo es incentivar la actividad productiva a partir de la captación de inversiones, la incorporación de socios y la colaboración entre instituciones públicas y privadas para la posterior puesta en marcha y consolidación de esas propuestas empresariales que van a contribuir a generar actividad y cadenas de valor en Galicia. Ponemos a la pyme y a los autónomos como centro de la estrategia, pues el tejido productivo está formado fundamentalmente por ellos. Resumiendo mucho, maduramos buenas ideas para que se conviertan en grandes proyectos. La sociedad contribuye a promover la colaboración público- privada como ha pedido la Comisión Europea. Buscamos al inversor que desarrolle el proyecto y, luego, lo acompañamos hasta que se materializa, acelerando su desarrollo y su tramitación administrativa y financiera.

¿Fue difícil atraer a Altri para que ubicase el complejo en Galicia vistas las facilidades que Portugal brinda en materia de suelo industrial?

La fábrica de fibras textiles sostenibles es un proyecto concebido por la Xunta e Impulsa y uno de los requisitos de ejecución era llevarlo a cabo en Galicia. Se nos presentó la oportunidad de desarrollar esta iniciativa y en eso estamos. Pero, era prioritario construirla aquí.

La ubicación de Altri en Palas será un revulsivo para A Ulloa, que acoge la noticia con esperanza. En cambio, en A Mariña ha cundido la decepción. ¿Habrá inversiones para el norte de la provincia?

Estamos trabajando en un pipeline de proyectos transformadores para Galicia y, como no puede ser de otra manera, A Mariña también está incluida para intentar generar en esa comarca todo el efecto transformador que podamos.

¿Por qué se descartó A Mariña?

Después de un proceso de análisis técnico de emplazamientos, Altri encontró una ubicación apropiada en el corazón de Galicia para este proyecto pionero. Conseguir una ubicación que cumpla los criterios técnicos para avanzar en su materialización es una noticia fantástica para Palas, para toda Galicia y, particularmente, para la provincia de Lugo, incluida A Mariña. Su industria maderera se va a ver beneficiada por los elevados consumos de recurso en la factoría, con más de 1 millón de metros cúbicos anuales, y el incremento de la competencia en el mercado. Esta elección es el resultado de un proceso de evaluación técnica, compleja, exhaustiva y rigurosa, en la que Afry, una ingeniería de prestigio mundial, analizó para Altri 46 posibles ubicaciones al detalle para esta primera fábrica de fibras textiles sostenibles de España.

¿Qué pesó?

Los ingenieros barajaron diferentes parámetros, como la disponibilidad de recurso hídrico suficiente y constante para garantizar el abastecimiento de la fábrica; la orografía, preferiblemente plana y que permita ampliar la planta en un futuro; compatibilidad con la normativa urbanística, patrimonial y ambiental; cercanía de la materia prima y a infraestructuras energéticas y de transporte. Son muchas variables que deberían converger en una ubicación.

¿Galicia produce suficiente eucalipto para abastecer a Altri y Ence si la Justicia avala que siga en Lourizán?

Hay recurso suficiente. Hay madera certificada suficiente para poder desarrollar este proyecto y aun sobraría.

¿El hecho de que Altri no adopte la decisión final de invertir hasta fin de año tiene que ver con que pueda optar a los fondos Next Generation o también puede estar condicionado por el futuro de Ence en Galicia?

El proyecto de fibras textiles sostenibles es merecedor de los fondos y, en este sentido, no debería haber debate. En cuanto a Ence, son dos proyectos totalmente diferentes. No tiene nada que ver uno con el otro.

Al margen de la planta de fibras textiles procedentes de la madera de plantaciones certificadas, ¿en qué otros proyectos tractores trabaja Impulsa Galicia?

Inicialmente, el Polo para la Transformación de Galicia constaba de ocho proyectos, cuatro transversales y otros tantos tractores, que se han ido ampliando. Ahora mismo, contamos con entre 13 y 14 proyectos tractores que transformarán la economía gallega si conseguimos su viabilidad. Es un ‘pipeline’ de iniciativas entrantes que está vivo.

¿Qué otra iniciativa se encuentra en una fase más avanzada de maduración? ¿Quizá el centro de valorización de residuos para producir biogás y fertilizantes?

Sí, efectivamente. Estamos trabajando activamente en ese proyecto tractor y está en una fase muy avanzada de maduración.

En este caso, ¿ya hay una ubicación prevista?

Se está analizando todo lo que es la viabilidad económica, técnica y financiera del proyecto y las posibles ubicaciones disponibles.

¿Algún proyecto podría salir adelante sin contar con recursos de la Unión Europea?

Trabajamos en los proyectos con todos los requisitos que marca Europa. Tratamos de dinamizar la economía gallega y, evidentemente, contamos con poder optar a esos fondos.