Altri espera recibir antes de final de año la autorización ambiental de la Xunta

El consejero delegado de Altri, José Soares de Pina, ofreció este lunes una entrevista en la Radio Galega donde no solo defendió las "tecnologías innovadoras" del proyecto Gama, con el que la firma pretende desembarcar en Palas de Rei para fabricar celulosa y fibras textiles, sino que llegó a denunciar las "desinformaciones" lanzadas para "crear alarma". También habló de plazos y, a la pregunta de qué horizonte barajan para la autorización ambiental de la Xunta, Soares de Pina fue claro: "El último trimestre del año".

El Ceo de la pastera aseguró además, respecto a la manifestación del domingo en Palas contra la factoría, que "en todos los proyectos hay siempre ideas distintas", a la vez que insistió en que "nuestro papel es dar la información con transparencia y tranquilidad".

En esta línea, trató de desmontar algunos de esos datos que ve "erróneos", como que "cuando se habla de consumo de agua no es consumo, sino utilización" o que el agua que se verterá al Ulla "cumple con exceso la normativa ambiental gallega, más exigente que la española y la europea".

En cuanto a la temperatura del vertido, insistió en que están obligados a que no se devuelva a más de tres grados por encima o por debajo del medio natural, y que el agua que saldrá de la fábrica de Greenfiber está "bastante por debajo de alterar la temperatura" del río Ulla. Sin embargo, esta inquietud se acrecienta en la ría de Arousa, por la fragilidad de sus bancos marisqueros, si bien vecinos y colectivos temen las afecciones a lo largo del curso.

En cuanto a las similitudes con la celulosa de Ence en Pontevedra, Soares de Pina considera que una y otra planta "no son comparables", ya que en Gama "los gases serán tratados antes de ser liberados".

Una planta autosuficiente en Palas de Rei

A mayores, sobre la previsión de fabricar el doble de celulosa que de fibras textiles —400.000 toneladas al año de la primera y 200.000 de las segundas cuando la planta esté a pleno rendimiento—, el empresario aseguró que eso permitirá convertir la planta en "autosuficiente" porque "la materia prima es excedentaria de energía y el lyocell bastante demandante". No se olvidó tampoco de alabar este tejido, cuya pegada de carbono cifró en "0,1 toneladas de CO₂, 50 veces menos que el algodón y 120 menos que el poliéster".

En todos los proyectos hay siempre ideas distintas, pero nuestro papel es dar la información con transparencia"

Finalmente, acerca de las más de 25.000 alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental que cifra Ulloa Viva, el Ceo de Altri ve "habitual" que un proyecto de esta envergadura suscite un volumen "grande" de alegaciones, aunque los colectivos recuerdan que "nunca un proxecto recibira tantas en Galicia". José Soares avanzó que revisarán cada una y no descartó hacer cambios en el proyecto".

Los técnicos "decidirán" sobre Altri

El presidente Alfonso Rueda se refirió tras el Consello da Xunta a la protesta de Palas para decir sobre ella que hay "un interese político clarísimo", ya que el BNG "asumiu un papel protagonista" en la oposición a la planta pese a que "antes das eleccións" no lo había hecho. También habló del PSOE, al que critica su "ambigüidade".

Así mismo, coincidió con Soares de Pina en que "se dan por certos datos que non son así" e "inexactitudes" en declaraciones, como las referentes "ás emisións de toxinas e ao uso de cloro".

Sobre la declaración ambiental, manifestó que "a día de hoxe non se sabe se a planta vai ser unha realidade ou non", ya que la Xunta "non autorizará nada que non cumpra estritamente coa normativa legal".Por ello, instó a esperar el remate de las evaluaciones por parte de los técnicos, pero insistió en que "Galicia non pode permitirse alegremente perder postos de traballo e futuro industrial".