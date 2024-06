Altri decidirá sobre Palas este año, "pero no invertimos en donde no nos quieren"

El consejero delegado de Altri, José Soares de Pina, se marca como horizonte el remate de este año para tomar la decisión final sobre el complejo industrial que la compañía lusa proyecta en Palas de Rei, a través de su filial Greenfiber. Cuando lleguen esas fechas, cree que ya tienen que estar resueltos todos los trámites relacionados con el conocido como plan Gama, que en estos momentos depende de la financiación y la seguridad jurídica del proyecto, aunque también de la contestación social, "porque no realizamos inversiones en donde no nos quieren".

José Soares de Pina hizo estas declaraciones este lunes en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por otros directivos de la compañía como Carlos Van Zeller, administrador ejecutivo; Pedro Baptista, director de operaciones de Altri en España; Bruno Dapena, director del proyecto Gama, y Olga López, directora de recursos humanos.

Para que el proyecto se pueda materializar, Soares de Pina insistió en que se debe contar con "confianza jurídica", es decir, deberá estar aprobada la tramitación ambiental que ahora está en fase de estudio de alegaciones, y tener "la parte de la financiación pública concluida", lo que significa tener garantizado el acceso a esos 250 millones de fondos europeos a los que opta la compañía. "Si todo estos trámites se prorrogan mucho en el tiempo, lógicamente en algún momento nosotros también tendremos que tomar nuestra propia decisión", indicó.

Soares de Pina ve "lógico" que el proyecto genere "diversidad de opiniones", que "responderemos con transparencia"

Sobre la contestación social que está teniendo el proyecto en diferentes sectores, el directivo de Altri indicó que la compañía busca en todos los lugares en los que está implantada la "integración total" con las comunidades y achacó a la "desinformación" las voces que alertan sobre la posible contaminación que podría generar la factoría.

José Soares de Pina reconoció, no obstante, no sentirse sorprendido por las 23.000 alegaciones que recibió el proyecto, "porque al tratarse de algo único e innovador es lógico que haya diversidad de opiniones", indicó.

Dar respuesta a todas estas cuestiones "llevará quizás algo más de tiempo, pero lo haremos con cuidado y transparencia", insistió el directivo de Altri.

A preguntas de los periodistas, José Soares de Pina se quejó de la "desinformación" que hay en torno al proyecto, lo que, según él, explica en parte la manifestación de más de 20.000 personas que hubo en Palas. "Es lógico que frente a un proyecto de estas características haya diversidad de opiniones, pero pretendemos que quien se manifieste en contra lo haga en base a unas razones reales y no a través de datos que no son correctos. Frente a esto, nosotros apostaremos por la tranquilidad y la transparencia", insistió.

Consumo de agua

Uno de los aspectos sobre los que hay una mayor polémica es sobre el consumo de auga. Desde la compañía lusa insisten en que la planta de Palas será "un referente mundial" y que prueba de ello es que se utilizarán unos 15 metros cúbicos de agua por tonelada, "cuando la media del sector es de 30 metros cúbicos". Soares de Pina también subrayó que de los 1.000 millones de inversión que supondrá la construcción de la planta palense, "el mayor proyecto industrial de Galicia en los últimos 50 años", 80 millones irán destinados al tratamiento de los vertidos.

El Ceo de Altri aseguró que el caudal del río "apenas" se verá afectado, como tampoco la temperatura de su agua

Recordó, en este sentido, que el complejo industrial apenas consumirá agua, ya que el vertido se realizará en un tramo de río anterior al punto en donde se capta al agua, "por lo que el caudal apenas se verá afectado". Aseguró además que se respetarán los límites de temperatura marcados medioambientalmente, que no permiten que los vertidos produzcan variaciones de más de tres grados en la temperatura del río.

Con relación al problema del agua, también destacó que esta se devolverá al cauce totalmente depurada "por lo que no se modificará el medio natural". Así, descartó cualquier tipo de afectación a la ría de Arousa.

Además, según subrayaron desde la compañía en respuesta a este medio, en caso de avería grave en el sistema de depuración, "el agua contaminada iría a unas balsas de emergencia para ser tratada", lo que da una capacidad de respuesta de dos días para solucionar el problema y, si no se pudiese solucionar en ese tiempo, se pararía la producción, insistió Soares de Pina, antes de aclarar que ese extremo "nunca se nos dio en ninguna planta".

Un plan a largo plazo

Soares de Pina se reafirmó en el número de puestos de trabajo que creará la compañía "unos 500 empleos directos y unos 2.000 indirectos", según una previsión que, según él, es "conservadora". También insistió en que el proyecto de Greenfiber es un plan "a más de 50 años", por lo que la compañía ya ha previsto en el estudio medioambiental la segunda fase, "que supondría otra inversión de 1.000 millones más de euros" que irían destinados a una planta de reciclaje de prendas textiles, "aunque para llegar a ese punto es necesario tener un proceso productivo estable de las fibras solubles", explicó.

Desde Altri insisten en que el proyecto Gama es un plan "a más de 50 años" y en su estudio medioambiental ya se baraja la segunda fase

En todo caso, Soares incidió en que en este proyecto no se puede decir "fibra textil sí, celulosa no", porque no hay una "fórmula mágica" para hacer esas fibras textiles si no es a partir de pasta de celulosa soluble que, por otro lado, "es lo que permite cerrar en Galicia todo el ciclo de la madera".

Los directivos de la compañía tampoco esquivaron en su comparecencia la polémica generada en torno a las emisiones de dióxido de carbono, que explicaron que será "biogénico", al no generarse por la quema de combustibles fósiles, e insistieron en que no habrá afectación alguna al Camino, ya que el complejo tendrá acceso directo desde la A-54 una vez abierto el tramo Palas-Melide.