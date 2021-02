El alcalde de Palas de Rei se reincorpora al consistorio tras "días duros" por el covid

El alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, se ha incorporado este miércoles a su trabajo en el consistorio después de recibir el alta tras haber superado el covid-19.

El regidor confirmó que está "bien", aunque reconoció que "fueron días duros y no es fácil". "Siempre estás preocupado, aunque no tuvimos muchos síntomas", constató. Taboada explicó que estuvo bastante "bien" durante la convalecencia, aunque admitió que "la procesión va por dentro".

El alcalde corroboró que se incorporaba este miércoles "con garantías y a empezar a trabajar, y que esto quede en un recuerdo". A partir de ahí, deseó que "no haya daños colaterales o perjuicios futuros, que es de lo que se trata".

Taboada aseguró que el confinamiento, de 15 días desde que se le diagnosticó, lo llevó "bien" y "teletrabajando desde casa e intentando hacer alguna cosa". Admite que algún día notó la "fatiga" y que alguna de esas jornadas estuvo "cansado".

"Me afectó suave, no fue demasiado duro y lo llevamos bien, aunque los días de confinamiento no fueron fáciles al estar tantos días en casa", reconoció el regidor palense.