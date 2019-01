El alcalde de Palas dice que en lo que menos piensa es en regresar al PP

LUGO. El alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada, se resiste a desvelar si regresará al PP. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que lo absuelve -junto al exregidor Fernando Pensado y a otras siete personas entre concejales y funcionarios- de los delitos de prevaricación y acoso laboral al que lo había condenado la Audiencia Provincial, el regidor dice que todavía está «dixerindo» la situación y que, en estos momentos, en lo que menos piensa es en «presentarme á reelección ou en regresar ao PP».

Taboada respondió así a la invitación que el jueves le hizo la presidenta del PP lucense, Elena Candia, quien, nada más conocer la noticia de la absolución, dijo que el alcalde palense y sus compañeros de corporación tenían «todas as portas do partido abertas». La máxima responsable de los populares lucenses fue incluso más allá al decir que el actual alcalde podría volver a encabezar la lista de su partido en las próximas elecciones, «se así o quere».

Pablo Taboada, que al igual que sus compañeros de corporación pidió la baja voluntaria del PP para poder defenderse en el juicio «con total liberdade», indicó que, aunque agradece «todas as mostras de cariño» que recibió desde que se conoció su absolución, «as únicas que me importan son as dos meus veciños».

«Foron sete ou oito anos de penitencia nun proceso xudicial no que eu sempre mantiven a nosa inocencia. Agora que a sentenza do Supremo nos da a razón, hai portas que se volven abrir, pero ante elas só podo dicir que nós sempre seguimos unha liña consecuente, tomando as nosas decisións en función a ela», indicó el regidor, que evitó así desvelar su futuro político de cara a las próximas elecciones de mayo.

QUINIELA. La sentencia absolutoria del Supremo no logra, por lo tanto, despejar la quiniela política en Palas de cara a las municipales de mayo. Cuando muchos ya daban por finiquitada la carrera política de Pablo Taboada -tras dar dos holgadas mayorías absolutas al Partido Popular en 2011 y 2015- la duda era qué lista podrían confeccionar los populares cuando cinco de sus siete concejales en la actual corporación estaban condenados.

En un primer momento se especuló con el nombre de la actual teniente de alcalde, Alba Villasante, como posible sustituta de Taboada en caso de que este no pudiese seguir, aunque en los últimos meses el nombre de Fernando Pensado Soriano -hijo del exregidor palense también absuelto por el Supremo en este proceso- era el que parecía mejor posicionado para encabezar la lista de los populares.

Esta situación de incertidumbre también fue aprovechada por los independientes del Inta para tantear a diferentes candidatos de cara a liderar una hipotética lista en el municipio, cuyo objetivo ya no solo sería arrebatar a los populares el gobierno local, sino también luchar por conseguir un diputado provincial por el partido judicial de Chantada.

El alcalde de este último municipio, Manuel Varela, y el exregidor monterrosino, Jesús Otero, habrían sido los encargados de llevar las conversaciones en la zona, apoyados también por el diputado no adscrito y alcalde de Becerreá, Manuel Martínez.

La buena sintonía de los dos primeros con Pablo Taboada habría abierto una puerta de colaboración entre ellos para buscar en Palas un candidato para esa lista alternativa. El jueves, tanto Manuel Martínez como Jesús Otero manifestaron su «alegría» por la absolución del palense y, aunque reconocieron que dada su delicada situación procesal nunca tuvieron conversaciones para que fuese él quien encabezase esta lista, reconocieron que «a día de hoxe pode ir con quen queira, polo que a decisión sobre o seu futuro é só súa».