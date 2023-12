El alcalde de Monterroso seguirá sin sueldo al tumbar el pleno su moción

El equipo de gobierno de Monterroso, en manos del Partido Popular, seguirá sin poder cobrar sueldo alguno una vez que la corporación volvió a tumbar la propuesta de la alcaldía para contar con dos dedicaciones exclusivas, una para el propio regidor, Eloy Pérez Sindín, por una cuantía de unos 32.000 euros anuales, y una segunda para la teniente de alcalde, Jessica Rodríguez, por un importe de unos 23.000.

La oposición no fue receptiva con los argumentos presentados por el regidor, quien se esforzó por explicar a los miembros de la corporación que el trabajo y la dedicación de un cargo público debe ser remunerada, "tal e como defendería calquera concelleiro que estivese no noso caso".

Pero si una vez terminado el debate el resultado de las votaciones no dejaba lugar a dudas sobre el rechazo a la propuesta -solo contaba con los votos a favor de los tres concejales del PP, frente a los cinco sufragios negativos que sumaban PSOE (3) y Partido Galego (2) y las tres abstenciones de IxM (2) y BNG (1)- un error de interpretación en el recuento, al otorgarse la victoria al equipo de gobierno tras sumar las abstenciones a los votos favorables, fue aprovechado por los populares para interpretar que su propuesta había salido adelante.

Pero lo que debería haber sido un error sin mayores consecuencias sirvió también para poner de nuevo en evidencia las malas relaciones existentes entre el regidor, Eloy Pérez, y la exalcaldesa por IxM, Rocío Seijas, quienes curiosamente fueron durante el pasado mandato socios de gobierno.

Así, al pensar que la propuesta de la alcaldía había salido adelante, Rocío Seijas planteó a la secretaria la posibilidad de cambiar el sentido de los dos votos de su grupo para pasar de la abstención inicial a un no, "ao non reflectir o resultado o noso sentir". Sin embargo, para el alcalde, esa actitud de la portavoz de IxM lo único que hacía era delatar "as súas verdadeiras intencións, que eran as de a votar en contra da proposta". Ante esta situación, Rocío Seijas insinuó la posibilidad de repetir la votación, algo a lo que el alcalde se negó "porque xa está feita e non se vai volver repetir".

Aunque a lo largo de la jornada de este viernes, el gobierno local de Monterroso emitió un comunicado en el que insitía en que su propuesta para cobrar estas dos dedicaciones exclusivas había sido aprobada, según pudo saber este medio, la corrección del resultado de la votación ya había sido recogido en acta, "polo que pensar que gañaron a votación é querer soñar espertos", según manifestó este viernes el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Gato.

"Aínda que entendemos que a función pública debe ser remunerable, o voto en contra do noso grupo basease en que, cando nos estabamos ao fronte do goberno, o propio Eloy Pérez votou en contra dunha dedicación para un dos nosos concelleiros dicindo que ao Concello non se ven a gañar cartos. Iso é co que agora se atopa el", justificó el histórico exalcalde socialista.

También en el grupo socialista, el concejal Rafael García, explicó que el problema del actual gobierno "é que non se dá conta de que goberna en minoria con só tres concelleiros nunha corporación de once, polo que ten que vir con propostas dialogadas e non con imposicións, como pretende".

Rocío Seijas también justificó su abstención "na falta de diálogo da alcaldía", que desde que se inició el mandato "en ningún momento se puxo en contacto con nós para falar de absolutamente ningún tema".

Eloy Pérez rechazó por su parte estas acusaciones y dijo no entender la actitud de su exsocia de gobierno "sobre todo cando nós contribuímos a darlle estabilidade política ao seu mandato, chegando a apoiar para ela unha dedicación exclusiva de 35.000 euros".

Por su parte, el nacionalista Brais Vázquez no quiso entrar en ninguna polémica, limitándose a afirmar "que todo foi fruto dun malentendido á hora de contabilizar os votos, pero no noso caso, independientemente de se a proposta da alcaldía houbese saído adiante ou non, seguiriamos optando pola abstención".

En cuanto al portavoz del Partido Galego, Xabier Vázquez, todos los intentos de este medio para contactar con él para conocer su opinión resultaron infructuosos.