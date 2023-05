Unha muller afronta cinco anos de prisión por intentar introducir droga no cárcere de Monterroso. As substancias que se lle incautaron tiñan un valor de 566 euros. A acusada será xulgada o próximo martes, día 30, na Audiencia Provincial.

Segundo se sinala no escrito da Fiscalía, os feitos polos que está procesada esta muller ocorreron o día 18 de setembro de 2021, cando ela se dispoñía a facer unha visita no centro penitenciario.

O mesmo documento indica que cando a procesada estaba na zona denominada de "entreportones", axentes da Garda Civil que ían acompañados por cans adestrados detectaron que portaba drogas.

No cacheo que lle efectuaron á acusada, ao que se someteu voluntariamente, incautóuselle unha bolsa de plástico transparente na que levaba cinco envoltorios que contiñan 41,595 gramos de resina de cánnabis e dous envoltorios con 1,01 gramos de heroína cunha riqueza do 28,3%; e outros 0,416 gramos de cocaína cunha riqueza do 94,2% e 2,577 gramos de heroína cunha riqueza do 39% que a muller ocultaba na súa roupa interior, na zona vaxinal, coa finalidade de introducila na prisión monterrosina. Estes estupefacientes alcanzarían no mercado negro o valor de 566 euros.

A Fiscalía pide unha condena de cinco anos de prisión e unha multa de 1.698 euros e sinala que concorre a circunstancia agravante de reincidencia. Así, indica que a muller xa foi condenada como autora de un delito de tráfico de drogas sen grave dano á saúde por sentenza firme ditada polo xulgado do Penal número 1 de Lugo o 25 de xuño de 2021.