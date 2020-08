Adxudicadas as obras de rehabilitación do CEIP de Melide nº1 por máis de 850.000 euros

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicou a adxudicación das obras de rehabilitación integral do CEIP de Melide nº1, por un montante de 856.660,70 euros, que se compatibilizarán a partir de setembro co curso académico e contarán cun prazo de execución de tres meses.

As actuacións incidirán na mellora da eficiencia enerxética do centro mediante a substitución da cuberta na zona de comedor e deportiva, ademais do illamento das fachadas polo exterior e a renovación das xanelas e luminarias LED.

Tamén se mellorará a accesibilidade ao centro mediante a instalación dun ascensor exterior que comunicará todas as plantas e unha rampla en planta baixa no acceso principal ao edificio e outra no interior do soto que conectará o ximnasio co acceso ao ascensor, ademais de novas aulas.