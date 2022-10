Adeus a unha institución melidá: pecha a pizzería Xoldra

Coa voz aínda ronca e algo entrecortada, Teté Barba descolga o teléfono fixo co que durante tantos anos atendeu pedidos e reservas. "Perdoa que fale así, pero aínda estou algo emocionada polo de onte", di referíndose a un adeus, o da pizzería Xoldra de Melide, que sabe agridoce. A promesa de descansar, a xubilación, non basta para mitigar a pena que lle dá deixar de facer o que sempre fixo: dedicarse á hostalaría, escoitar.

"Penso que a clave está en falar con todo o mundo, escoitar a xente e saudar sempre", razoa cando se lle pregunta polo éxito da Xoldra, convertida en institución durante 23 anos e agora, unha vez que botou o peche –o domingo foi o seu último día–, convertida en lenda. As súas mesas falan de festas, de aniversarios, incluso dalgunha despedida de solteiro, de comezos de relacións e de manxares saborosos, que facían que os clientes non escatimasen en quilómetros con tal de facerse cunha das súas pizzas ou tortillas, porque a variedade era ampla. O agarimo co que se cociñaba, tamén.

Non só de Melide, senón tamén de Santiso, Palas, Arzúa, Toques ou Sobrado chegaban fieis á Xoldra. "Os rapaces do fútbol de Palas recórdoos con moito cariño; logo foron facéndose maiores e formando as súas familias e, aínda así, seguiron vindo cos seus fillos a recoller pizzas ou a quedar", conta Teté, testemuña do medrar de varias xeracións nun local que serviu de punto de encontro para moitos. "Os mozos eran xeniais, xeniais; o que hai que facer é coñecelos, apoialos", engade.

E non só os asiduos se atopaban cos brazos abertos de Teté. Moitos peregrinos tamén comezaron a formar parte da familia da Xoldra. Moitos repetían ao facer o Camiño e outros ata pasaban á cociña. "Algún italiano tennos preguntado como faciamos as pizzas, deixabámoslle entrar na cociña e ata houbo quen se puxo a facer el mesmo a pizza", relata unha muller que nunca deixou de formarse naquilo polo que apostou hai 23 anos. "Fomos pouquiño a pouco, aprendendo con cursiños, dos peregrinos, preguntándolle aos rapaces que lles gustaba... E así collemos o truquillo", conta.

Aquel local da Avenida de Lugo, no que se situaron porque "era noso e porque a outra pizzería que había por aquel entón estaba na entrada desde Santiago", acabou sendo un templo cimentado sobre o bo facer, facendo masas todos os días -nalgunhas ocasións incluso en dúas veces para cubrir unha demanda que ten superado as 150 pizzas nunha xornada-, deixándoas repousar e empregando produtos de quilómetro cero.

Tamén as tortillas eran obxecto de devoción, pero "diso encargábase o meu home, Enrique", que cos seus fillos Martina, Mayte e Kike, a rapaza da cociña María e o camareiro Jose –un experto personalizando cafés–, acabaron sendo unha familia entre eles e para os demais.

Teté da Xoldra ou Teté do Capitol ªa cafetería na que comezou con 15 anos, logo de chegar de Toques a Melide, e que rexentou ata iniciarse no universo pizzeiro-, colle un descanso tras máis de catro décadas entregada á hostalaría, pero faino cun desexo: que haxa un relevo que manteña a Xoldra sempre viva.