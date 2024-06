Acusan a dos vecinos de Monterroso de estafar a una anciana y quedarse con su vivienda

Un matrimonio de Monterroso está siendo investigado por los delitos de estafa y apropiación indebida a una anciana de la localidad.

La pareja se habría quedado con la casa de la mujer, fallecida en 2023, a través de un contrato de cesión de bienes por alimentos pese a que el heredero era su sobrino y ahijado, quien presentó una querella criminal a través del letrado Borja Luján, socio del despacho madrileño LL&HH Abogados.

La motivación de hacerlo público, explicaron a este medio tras contactar con ellos, es dar a conocer estas situaciones "absolutamente lamentables" y así "proteger a las personas mayores".

La madre del demandante se encargaba de cuidar la anciana y, en caso de no poder, le pagaba a la vecina

Los hechos se remontan a 2023. El 23 de marzo fallecía a los 90 años la mujer, que sufría "deterioro cognitivo leve y crónico", según se expone en los informes médicos recogidos en el escrito, además de serias limitaciones físicas que la mantenían en el domicilio salvo para acudir al hospital, a donde iba en ambulancia, y con soporte de oxígeno.

Residía sola, pero su cuñada y madre del denunciante, que vive en las inmediaciones, la cuidaba y, de no poder hacerlo, contaba con la ayuda de su vecina, a la que le pagaba "600 euros al mes".

Al parecer, el 2 de marzo de 2023 la anciana le "cedió bajo engaño" a esa vecina la vivienda en la que residía, un contrato firmado en una notaría de Melide y que "fue realizado aprovechándose de la vulnerabilidad" de la víctima, la cual "nunca llegó a tener en sus manos" ese documento y, a mayores, no sabía ni leer ni escribir.

La familia encontró una nota de advertencia en la puerta de la casa y la acusada reconoció ante el juez que era obra suya

Los familiares se percataron de la situación tras fallecer la mujer. Después del funeral se disponían a entrar en el domicilio, cuando en la puerta encontraron una nota manuscrita: "Serán reclamados los vienes (sic) sustraídos de dicho domicilio por el heredero legal. Ruego tomen nota".

Tras la "desconcertante" situación, el denunciante recibió las últimas voluntades de la anciana 15 días después de su fallecimiento y en ellas "no se reflejaba ninguna modificación testamentaria", pero al solicitar copia de la escritura realizada por la notaría de Melide el hombre descubrió el contrato en favor de la ahora investigada.

La investigada y los testigos ya declararon

Tras varias llamadas y después de requerirle las llaves de la vivienda, la acusada negó los hechos, aunque al declarar como investigada ante el juez sí reconoció que la nota era obra suya y que no había devuelto los enseres del domicilio a su heredero, ya que estos no se incluyen en el contrato de cesión. Sin embargo, no reconoció el delito de estafa, solo el de apropiación indebida.

La querellada solicitó además la declaración de otro vecino cercano a la anciana en calidad de testigo, pero este desmontó su versión: dijo que quien se encargaba de los cuidados de la anciana era la madre del denunciante y que ella siempre había manifestado la intención de dejarle la casa a su ahijado.

Testificaron un vecino, un guardia civil que vio al notario de Monterroso en la vivienda de la mujer, el propio notario y su homóloga de Melide

También declaró un guardia civil que vio al notario de Monterroso en el domicilio de la víctima. A mayores, este último profesional le relató al juez que fue trasladado por el marido de la investigada a la casa de la anciana, y allí esta le dijo en un momento en el que quedaron a solas que deseaba "mantener el testamento" y que "fuera heredado todo" por su ahijado.

De esta forma, el notario se negó a realizar el contrato. Una semana después los investigados acudían a Melide con la anciana, donde sí se validó la cesión de forma "negligente", tal y como sostiene el letrado Borja Luján.

El marido de la acusada declarará el día 15

Está previsto que el 15 de julio declare como investigado el marido de la querellada, tras lo que se solicitará la apertura de juicio oral por la parte demandante. Según el letrado, se podrían enfrentar a una pena de uno a seis años de prisión por ambos delitos.

¿Por qué declara ahora?

La declaración de este hombre llega meses después de las de la acusada y los testigos. Esto se debe a que la Fiscalía, tras oír a la notaria de Melide asegurar que fue él quien llevó en su coche a la víctima, así como la versión del notario de Monterroso y demás declarantes, decidió involucrarlo en los hechos y el juez lo citó finalmente como investigado.

A la notaria de Melide le dijo que era familiar de la anciana

Según se recoge en la querella, el hombre le dijo a la notaria melidense que era pariente de la mujer, aprovechando la coincidencia de un apellido.

Un deterioro que se agravó en 20 días

Según relatan los parientes de la víctima, y así lo corroboran los informes médicos aportados, el estado de salud de la mujer se agravó notablemente en sus últimos 20 días de vida, llegando incluso a sufrir delirios.