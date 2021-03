La acusación particular pide tres años por el ataque canino a una anciana melidá

El Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña celebró este viernes el juicio por el ataque de dos perros de raza peligrosa a una mujer casi nonagenaria de Melide en el 2019. La Fiscalía pide tres meses de prisión para la dueña de los canes por un delito de imprudencia y una indemnización de 25.000 euros. Sin embargo, la acusación particular, ejercida por Eva Novás Mato, considera que el delito por lesiones excede la imprudencia, y pide por ello tres años de cárcel para la dueña de los perros.

Los argumentos de la acusación particular se refieren a un informe de la Guardia Civil según el cual estos perros habrían atacado hasta en once ocasiones anteriores en la zona de Sigüeiro a varias personas, entre ellas una niña. Además, sostienen que la dueña no tenía la licencia adecuada para estos animales y que está prohibido sacar a dos de estos perros peligrosos juntos, que fue lo que sucedió aquel domingo en el centro de Melide.

SECUELAS. La mujer, que en dos meses cumplirá 90 años, recordó el suceso como algo traumático y la abogada expuso las secuelas del ataque, entre las que destacó que la anciana había perdido la audición en un oído, además de haber pasado por tres operaciones para recuperar el cuero cabelludo.

La familia resaltó que para la afectada el ataque de esos dos perros había sido "una pesadilla".