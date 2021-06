La banda Antas celebra 125 años de música y recupera su actividad tras la pandemia

La banda de música de Antas de Ulla vivió este miércoles una jornada especial con el acto de presentación de su 125 aniversario, que incluyó su primer concierto tras la pandemia, protagonizado por el grupo de viento, metal y percusión en la Praza Nova. El evento sirvió, a su vez, para abrir las fiestas de San Xoán.

Este jueves, después de la misa, le tocará el turno al grupo de viento, cuerda y percusión. Esta división de la formación para actuar se realizó a causa de las restricciones impuestas en los ensayos por la crisis sanitaria.

Este colectivo, que cuenta con medio centenar de músicos, es como una gran familia, formada por un grueso de vecinos del municipio, al que se suman residentes en Monterroso, Palas de Rei, Melide, Taboada e incluso de Lugo.

La entidad se creó en 1896 y, tras una larga andadura, se disolvió en los años 60. En 1986 se formó un patronato que facilitó la refundación. Durante esta prolongada etapa, la agrupación surtió de músicos a numerosas orquestas.

La presidenta de la entidad, Alba Val resalta que la banda tiene un significado especial para un municipio pequeño como Antas, ''Son moitas as familias do pobo que tiveron ou teñen relación coa agrupación ao longo destes 125 anos. A maioría das casas aportaron algún músico e hoxe temos na banda familias enteiras, con pais e fillos, ou ben varios membros, como sucede na miña casa. Tamén tocan xuntos irmáns e primos », precisa Val. Estos músicos solo disfrutan tocando, sino que son conscientes de que su ilusión por la música «mantén viva unha tradición no pobo e pelexamos por darlle continuidade á banda'', agrega.

CANTERA . Este futuro ganó solidez cuando en 2012, a raíz de la incorporación del actual director, Javier González Borrajo, se creó una asociación sin ánimo de lucro como sostén de la formación y se creó una escuela de música que le sirve de cantera.

''Moitos dos nenos que entraron na escola estudaron depois a Formación Profesional do seu instrumento no conservatorio e incorporaronse á banda'', subraya Alba Vila.

La escuela de música cuenta con la Diverbanda, como grupo de iniciación, y con la banda juvenil. Esta última consiguió el segundo premio en un certamen gallego juvenil en 2019.

''Para nós foi un motivo de orgullo este galardón, xa que comprobamos o traballo de formación dos nosos mozos estaba á altura doutras agrupacións de gran prestixio'', afirma la presidenta de la asociación que sostiene la banda ulloana.

Las restricciones de la pandemia no pudieron con el empuje de la banda. ''En marzo do ano pasado paramos os ensaios, que non se retomaron ata setembro, e volvemos a suspéndelos en outubro polo brote de covid no concello. Desde abril ensaiamos en grupos de 4 a 8 personas e nas últimas datas dividimos a formación nun grupo de vento e metal e outro de vento e corda para preparar os concertos desta semana'', dice la responsable de la sociedad.

Pese al parón, el colectivo mantuvo la actividad a través de las clases online y con iniciativas como una versión colectiva de Resistiré, la canción de referencia en la pandemia, así como la interpretación virtual de un tema navideño.

La Diputación aporta 36.000 euros para financiar los actos de la efeméride

El presidente de la Diputación, José Tomé, y la diputada de turismo y edil de Antas, Pilar García Porto, participaron ayer en la presentación de los actos conmemorativos del 125 aniversario de la banda de música. La institución provincial aporta 36.000 euros para financiar distintas actividades de esta efeméride.

Tomé Roca destacó el importante papel de la agrupación musical. ''Unha traxectoria de 125 anos como a que ten a banda de Antas, unha das máis antigas de Galicia, demostra a calidade do traballo realizado. Hai un gran labor detrás, pero tamén moita ilusión, constancia, vocación artística, amor pola música e moitas gañas de poñer en valor as nosas tradicións e cultura'', señaló.

La Diputación aporta 18.000 euros a la banda para la celebración de distintos actos conmemorativos y, además, organiza una exposición y una edición de un libro y dos vídeos sobre su historia.

La muestra, que cuenta con la aportación de la entidad provincial de otros 18.000 euros, incluye siete monolitos con imágenes de la banda que ilustran la cronología de estos 125 años.

El organismo provincial ayudará también a la edición de los mil ejemplares del libro sobre la historia de la banda y la edición de los dos vídeos previstos corre a cargo de su servicio de audiovisuales.

José Tomé reconoció el trabajo de todas aquellas personas ''que dalgún xeito fixeron posible ao longo da historia que a banda de Antas chegase ata aquí, e que o faga con tan boa saúde, porque hoxe é un proxecto máis novo ca nunca, na súa enerxía, no seu entusiasmo e novo na idade media dos músicos da agrupación, que está nos 18 anos''.

Otras actividades: Una gala y un libro sobre la historia de la agrupación

Los dos conciertos programados para ayer y hoy constituyen el punto de partida de una conmemoración que tendrá su punto culminante con la Semana da Música, en la que habrá una gala especial con la actuación de la banda ulloana, prevista para el día 28 de agosto. En ella se interpretará el tema del concurso de composición de pasodobles, convocado por al entidad, que más agrade a los músicos.



''Un xurado elexirá o gañador do certame, pero os integrantes da banda escollerán o pasodobre que prefiran tocar ese día'', expone Alba Val. También se hará una exposición y se editarán un libro y dos vídeos sobre la agrupación. También se prevén otros proyectos, cuya celebración depende de la evolución de la crisis sanitaria.



San Xoán



Además del pasacalles matinal y del concierto de la banda, el San Xoán en Antas contempla para la actuación del grupo de gaitas Fiadeira en la Praza de España, a las 17.00, y de Os Bolechas en la Praza Nova, a las 19.00.