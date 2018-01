"Sigue el acoso del Concello de Palas y con más odio y rabia, es un infierno"

"Estoy de baja, desde el lunes, porque desde el fallo condenatorio la situación en el Concello de Palas es la misma o peor. El acoso sigue y con más odio y más rabia, es un infierno". Así de contundente se muestra la secretaria municipal, Celia González, sobre el ambiente en el consistorio desde que en julio la Audiencia Provincial impusiese penas de entre siete y nueve años de inhabilitación por prevaricación a cinco ediles del gobierno local, entre ellos el alcalde, Pablo Taboada, y el exregidor, Fernando Pensado, condenados también por acoso laboral.



La secretaria ha vuelto a dejar temporalmente su puesto esta semana al seguir el "trato vejatorio y los insultos" tanto de los políticos como de los funcionarios condenados, asegura. Ve inconcebible que tras "una sentencia por vía penal y 19 contenciosos ganados", persista esa situación y responsabiliza en gran medida a Taboada. "Su consigna a los trabajadores es que no tengan relación conmigo, que se aparten de mí", dice.



Celia González detalla que por esa "presión", desde el fallo condenatorio los funcionarios no hablan con ella, la tienen aislada y le dificultan el trabajo. También denuncia que ese trato se evidencia ya hasta en actos públicos como los plenos. "Las actas están ahí y son totalmente vejatorias. En vez de tratar los asuntos del orden del día, se convirtieron en un ataque directo a mi persona, mi trabajo y mi profesionalidad. Se me ha llamado desde filibustera hasta obstruccionista", se queja.

"Siento impotencia porque la acosada está en casa y los acosadores continúan en su puesto", se queja Celia González

Esos plenos se convirtieron desde julio en un pulso entre el gobierno local y la secretaria, que se apoya en diversas leyes para concluir que los ediles condenados están inhabilitados y los acuerdos adoptados son nulos. «Yo no pedí la ejecución de la sentencia porque aún no es firme, pero tiene esas consecuencias administrativas», recalca, citando leyes como la Loreg y precedentes en Aragón y Canarias. "Desde agosto tendrían que haber dado cuenta de esa incompatibilidad en el pleno, pero estamos en enero y siguen en el Concello", dice de esos ediles.



SOLUCIONES. Para acabar con esa situación y el «aumento de la agresividad» que la han llevado a "refugiarse en casa", espera que la Xunta y la Delegación del Gobierno en Galicia ejerzan sus competencias e intervengan ante la "prevaricación de libro" del ejecutivo local.



Dice que, como es su deber, envió documentación a ambas instituciones, desde actas de plenos hasta el fallo de la Audiencia e informes de esa incompatibilidad. "Yo no los puedo echar, solo emitir informes. Gobierno y Xunta son los que deben velar por que los acuerdos de la administración local sean legales", insiste.



De momento descarta volver a los juzgados, por el fuerte coste personal, profesional y económico (más de 40.000 euros en abogados y procuradores, calcula) tras "ocho o nueve años" de litigio, pese a que todos los fallos le han dado la razón. "He sufrido lo indecible y mi familia también. Ahora siento impotencia porque la acosada está en casa y los acosadores siguen en su puesto", zanja.

Taboada lo niega y ve un "boicot" de la funcionaria a la gestión municipal

El alcalde de Palas niega acoso laboral a la secretaria y ve en sus acusaciones un "boicot" a la gestión municipal, que le achaca desde hace años, aunque la justicia ha dado siempre la razón a la funcionaria.



Taboada admite que se vive una "situación estraña" en el Concello desde la sentencia, al ver en los reparos emitidos desde entonces por Celia González un "intento de obstaculizar o labor do día a día, prexudicando os veciños". No obstante, puntualiza que "é totalmente falso que houbera acoso. A nosa relación foi normal e ela tampoco denunciou situacións de acoso de ningún compañeiro". En ese sentido, subraya que muchos trámites municipales se realizan vía telemática, por lo que no se pueden entorpecer, como denuncia la secretaria.



SIN PREVARICAR. El alcalde también niega que estén prevaricando y dice que es una "interpretación torticera dunha persoa que é parte interesada". Tras afirmar que hay una resolución ministerial para separar a la secretaria del puesto, recurrida por ella, dice que el pleno ha iniciado consultas sobre la situación de los ediles mientras el fallo no es firme, pero recuerda precedentes en Camariñas y A Merca que avalan su tesis de que no tienen que irse. Por último, llama la atención sobre el hecho de que la secretaria cogió la baja "tras un mes de vacacións, aos dous días de volver, deixando o peche do ano sen facer".