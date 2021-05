The Escape Way, el Camino más interactivo en Palas de Rei

Palas de Rei es uno de los seis municipios del Camino Francés, de toda España, que forma parte del proyecto piloto The Escape Way, una nueva propuesta turística interactiva relacionada con el Camino de Santiago financiada por el Ministerio de Cultura y Deporte y promovido por la Asociación de Municipios del Camino de Santiago a la que pertenece este concello.

The Escape Way es una experiencia turística dinámica que involucra al visitante en su recorrido por el municipio a través de un juego (conocido como juegos de escapismo). Este tipo de juego proviene del llamado Escape Room pero en este caso, los usuarios no están encerrados en ninguna sala, sino que la acción se traslada a las calles y lugares destacados del municipio. Los usuarios deben reconocer el municipio resolviendo pruebas, pistas y acertijos aprendiendo a su vez, diferentes destinos y monumentos, así como el Camino en sí.

Cómo jugar

The Escape Way se juega a través de una aplicación móvil disponible en iOS y Android, pero para la que es imprescindible estar ubicado físicamente en el municipio para poder jugar. En la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Palas de Rei se obtiene la credencial de escapista. Después se descarga en el móvil la app con los códigos QR que aparecen en ella, se indica el código de localidad y ya se puede comenzar a participar en las pruebas. Una vez finalizadas en la misma oficina se estampa el sello final.

Los participantes

Palas de Rei es la única localidad gallega del programa piloto, que fuera de Galicia se lleva a cabo en otras localizaciones como Los Arcos (Navarra), Arrés-Bailo (Aragón), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Belorado (Burgos) y Astorga (León).

La mecánica

Elementos patrimoniales y urbanos servirán de premisa de la mayoría de las pistas y acertijos del juego pero desde la Asociación de Municipios del Camino de Santiago también colocan elementos físicos expresamente diseñados y pensados para estas pruebas con el objetivo de que los participantes disfruten al máximo de la experiencia.

IMPRESCINDIBLES

Castelo de Pambre ◆ El mejor ejemplo de arquitectura militar medieval de Galicia.



Vilar de Donas ◆ Una muestra única del románico gallego en el Camino.



Torrentes de Mácara ◆ Una sucesión de pequeñas cascadas en un espacio natural de excepción.



Ponteferreira ◆ Destaca la construcción románica sobre el río.