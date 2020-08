La Ribeira Sacra, un destino lleno de magia y lugares únicos

LA RIBEIRA SACRA está entre las 24 propuestas mundiales para convertirse en el año 2021 en Patrimonio de la Humanidad. La candidatura será debatida por el comité técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en su 45 sesión. La carrera por este reconocimiento avala que se trata de un territorio único, de referencia en cualquier plan turístico.



En el amplio territorio que abarca la zona, una veintena de municipios de las provincias de Lugo y Ourense, hay una serie de visitas imprecindibles.



LOS CAÑONES DEL SIL Y EL MIÑO. Entre las provincias de Lugo y Ourense, a poco más de doscientos metros de altura, se encuentra el tramo final del río Sil. A sus laterales, y a lo largo de más de treinta y cinco kilómetros se levantan dos paredes que en algunas zonas se elevan hasta casi 500 metros en vertical sobre sus aguas. Estas laderas guían al río a través de amplias curvas y meandros, que forman algunos de los rincones más mágicos de toda Galicia.



En el suroeste de la provincia de Lugo se encuentra una de las zonas más características del río Miño. Con el paso del tiempo y gracias a la erosión y a los movimientos geológicos, el Miño terminó encajándose considerablemente en esta zona.



VITICULTURA HEROICA. Las laderas del Miño y el Sil orientadas as sol se dedican principalmente al cultivo de la vid, alternado con bosques caducifolios y plantaciones de pinos.



Se trata de terrenos de fuerte pendiente, en algunos la inclinación ronda el 80%, en los que las cepas se disponen en bancales o terrazas. La complicada orografía no permite el uso de maquinaria y el cuidado de los viñedos y tareas específicas como la poda y la vendima son completamente manuales. Es la llamada viticultura heroica, con la que el hombre ha modelado el paisaje durante siglos.



Hay más de un centenar de bodegas, la mayoría de carácter familiar, repartidas por todo el territorio, muchas de ellas se abren al público, ofrecen catas y la oportunidad de conocer todo el proceso de elaboración de los vinos.



Predomina la uva tinta mencía, pero ganan presencia otras autóctonas como el merenzao, brancellao, caíño o sousón.



MONASTERIOS. Los monasterios, así como el resto de patrimonio religioso, son una de las mayores joyas de la Ribeira Sacra. Estas edificaciones religiosas envueltas en espectaculares paisajes, arte e historia, las convierten en lugares mágicos donde surgen todo tipo de leyendas.



San Vicente do Pino, en Monforte; Santo Estevo de Ribas de Miño, San Pedro de Rocas, Santa Cristina, Santa María de Montederramo, Santa María de Ferreira de Pantón o San Vicente de Pombeiro, son algunos de los monasterios que se encuentran en este territorio.



ROMÁNICO RURAL. La red de monasterios se completa con una de iglesias de origen románico de gran valor. Se trata de una de las mayores concentraciones de románico rural de toda Europa y se hacen grandes esfuerzos en su conservación.



Templos como los de San Miguel de Eiré, Atán, Seteventos, Santa María de Pesqueiras, Ribeiras de Miño, Lobios o Proendos esconden restos de las construcciones primigenias a los que se fueron sumando elementos de otras épocas. En todos los casos la visita supone una inmersión en los estilos artísticos de hace más de cinco siglos y es parada obligada para aquellos que aprecien el patrimonio.

CÓMO LLEGAR

En barco: La Diputación de Lugo y varias firmas privadas ofrecen excursiones por la zona.



A pie: Hay numerosas rutas de senderismo que permiten conocer a fondo el paisaje.



Miradores: La alternativa para los que hacen el viaje en coche.



Por aire: Dos firmas ofrecen trayectos en globo.