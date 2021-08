¡Perros al agua!

AUNQUE MUCHOS animales de compañía siguen siendo abandonados en esta época del año, el aumento de hoteles y playas donde son bienvenidos facilita que cada vez, más familias se planteen llevárselos de vacaciones.

La planificación del viaje resulta imprescindible para atender al bienestar de los animales. No es solo el trayecto, es necesario saber cuál será su lugar de descanso, o dónde comerá y cómo lo hará. Además es necesario contar con los requisitos legales indispensables como la cartilla de vacunación o el chip de la mascota.

Así, los perros son los animales más fáciles para viajar y poder disfrutar de unos días con su compañía, ya que solo nocesitan a alguien con ellos, un buen lugar donde poner correr y jugar, y comida.

En verano, todo el mundo aprovecha sus días libres para irse de escapada y está claro que la mayoría escoge un destino de playa. Esta decisión se le puede complicar a las personas que conviven con perros, ya que a día de hoy es complicado encontrar playas que admitan su presencia.

Aunque es una tarea difícil averiguar qué playas permiten la entrada a los perros, en Galicia existen varias que van a permitir a los compañeros perrunos disfrutar de una agardable velada en la playa.

▶ A Coruña. Empezamos el recorrido por las playas que admiten perros en A Coruña. La playa urbana de El Arenal se encuentra en A Pobra do Caramiñal y la zona canina ocupa un tramo de 300 metros en su parte sur. Su suelo es de arena fina, pero en bajamar puede haber muchas conchas cortantes, por lo que hay que tener cuidado. También a destacar la playa canina de Ares, junto al puerto (a 20 minutos de Ferrol): larga,bonita y situada junto al centro urbano.

En Cabanas, se ha habilitado una zona de unos 150 metros para usuarios con mascotas en el sur de la playa de la Magdalena.

▶ Lugo. En Lugo hay un par de playas que permiten el acceso a bañistas perrunos. La playa Corveira, en Barreiros, es el segundo arenal adaptado para ir con mascotas en la provincia. Se trata de una pequeña playa situada a continuación de la playa de Lóngara, formada por roca y arena.

La playa do Penoural, en Burela, es un pequeño arenal de unos 100 metros de longitud y anchura variable dependiendo del estado de la marea. Está formado por arena fina y dorada, y sus aguas no son aptas para el baño.

▶ Pontevedra. Es la provincia gallega con más playas para compañeros perrunos. La playas Portiño y O Espiño se encuentran en O Grove, al lado del puerto de Pedras Negras. Son playas semiurbanas bastante tranquilas, de unos 75 metros de longitud. Su suelo es de arena blanca y gruesa, y sus aguas son limpias y tranquilas.

En Cangas se encuentra la playa de Cunchiña. Es un pequeño arenal de unos 100 metros situado frente a la antigua conservera Massó formado por arena y roca.

También destaca la playa de Cesantes y Chapela, en Redondela. La zona canina de la playa de Cesantes se encuentra en el área central, entre el lugar conocido como Os Asteleiros y el hostal Antolín. Fue habilitada para ir con perros en el verano de 2016 y sus aguas son limpias y tranquilas.

En la gran zona vacacional de Vilagarcía de Arousa se puede disfrutar de la playa O Castelete, un pequeño arenal situado junto a las naves de Pita. La playa está dotada con bebederos y vallas para aquellos perros despistados.

▶ Vigo. Por último en Vigo se encuentra la playa de A Foz y A Calzoa. Está ubicada a la izquierda de la desembocadura del río Lagares, es de arena y tiene una longitud de unos 440 metros.

PREPARATIVOS. Para ir a la playa con un animal son necesarios algunos preparativos previos. Antes de salir de casa, se debe preparar la mochila del perro con los papeles del animal, su agua y bebedero, algún premio y, si va a estar fuera todo el día, también es conveniente llevar comida y comedero.

Para protegerle del sol es recomendable crema solar y si tiene las patas delicadas se aconseja un protector para las almohadillas.

Una vez en la playa, hay que tener cuidado de que no le dé sol excesivo y asegurarse de que el animal bebe suficiente agua. Para que el perro se bañe hay que elegir una zona con poca profundidad y donde no haya corrientes, siempre y cuando a la mascota le guste bañarse.

También es muy importante estar pendiente del perro en todo momento, tanto por su propia seguridad como por la seguridad del resto de perros y acompañantes.

HOSTELERÍA

Restaurantes y hoteles ‘dog friendly’ para disfrutar

Poder disfrutar de las vacaciones acompañado de una mascota puede ser una tarea difícil. Tras haber encontrado playas para perros, la siguiente fase es el alojamiento o algún restaurante en el que poder entrar con él.

▶ A Coruña. En Galicia hay varios, sobretodo en la provincia de A Coruña. El hotel Bela Fisterra es uno de ellos, todos los perros son bienvenidos, no hay límite de peso o suplemento. Y, además, a todos los huéspedes caninos les espera un comedero y un bebedero con una cama estupenda. Otra opción novedosa son las Cabañitas del bosque en la sierra de Outes. En Coruña hay gran variedad de bares y restaurantes que admiten perros como La Taberna de Alia, El café de Macondo, Bordello Lencería, Dispar Café, La Mar de Bonita, y muhos otros.



▶ Ourense. En Ourense, el hotel Carrís Cardenal Quevedo admite perros de menos de seis kilos. No hay suplemento pero sí se debe avisar al hacer la reserva del alojamiento. Las mascotas deben de ir siempre atadas y no pueden estar en el restaurante. Otro hotel que admite perros es el hotel O Portelo Rural. También hay varios bares que admiten animales como el Café Latorta, La Churrita, o Tea & Nature.



▶ Pontevedra. También cuenta con varios hoteles que admiten perros, como el hotel Quinta de San Amaro o el hotel y apartamentos Bosque Mar donde la estancia de los perros es gratuita. Bares como O Bo Xantar, La Hormiga Bar, Sirius o la Cervecería El Bruc también admiten perros en su interior.



▶ Lugo. En Lugo hay menos variedad, el hotel Villa de Ribadeo o el Oca Playa de Foz y bares como Coco Coffee o El Escondite también permiten el acceso a mascotas.





RESIDENCIAS PARA MASCOTAS

LUGO

Garatuxa: guardería y adiestramiento en una finca de 30.000 m²

La residencia Garatuxa cuenta con amplias habitaciones individuales y patio exterior. Los bebederos son automáticos y la alimentación es a base de pienso de alta calidad. Los perros se sacan a pasear por una finca de 30.000 m² mínimo dos veces al día. También educan a perros en régimen de residencia.

PONTEVEDRA

Casaldog: un hotel para perros por 10 euros al día en plena naturaleza

El hotel para mascotas cuenta con 101 perreras, 93 de las cuales son interiores. Las ocho restantes forman parte de la zona de recreo, donde los perros salen a diario y de forma individualizada a pasear. Las tarifas son 10 euros al día los perros; 8 los gatos y aves; y hurones o conejos tres euros al día.

GONDOMAR

Ollo ó Can: habitaciones caninas individuales con zonas exteriores

El centro canino Ollo ó Can dispone de más de 7.000 m² en un entorno apartado y tranquilo en plena naturaleza. Cada mascota tiene su habitación individual con una zona interior y un espacio exterior donde podrá salir siempre que quiera. El precio por noche de un perro oscila entre los 11-14 euros.

SANTIAGO

Gangal: residencia para perros y gatos con 4.000 m² para correr

La residencia canina Gangal está situada a escasos seis minutos del centro de Santiago de Compostela en un lugar tranquilo y rodeado de naturaleza. Disponen de alojamientos calefactables, así como de zona interior y exterior privada además de dos amplios parques de recreo, en total más de 4.000 m².

A CORUÑA

Hotel do Can: piscina canina, adiestramiento y veterinario 24 horas

La residencia canina Hotel do Can dispone de una superficie de 45.000 m² con piscina y completamente vallados. Los perros estarán vigilados por personal cualificado. Cuentan con servicio de entrega y recogida, así como servicio médico 24 horas. Durante el alojamiento el perro puede asistir a clases de adiestramiento.