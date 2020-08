Outeiro de Rei es naturaleza

OUTEIRO de Rei ofrece parajes de una belleza extraordinaria, bañados por los ríos Miño, Ladra y Narla. Algunos de los tesoros naturales que esconde el municipio sirven de escenario a romerías y actividades sociales muy enraizadas en la provincia, como O Piago, en la parroquia de Robra, un lugar único para el baño y el descanso; el Campo de Santa Isabel, o As Veigas, con su idílica área recreativa, o las inconmensurables Penas de Rodas, en Gaioso, dos moles graníticas a quienes el poeta chairego Manuel María dedicó alguno de sus versos y que presiden desde su elevado emplazamiento un privilegiado espacio natural idóneo para disfrutar de la tranquilidad.



El puente colgante de Parada da acceso a la Ínsua de Arriba o Ínsua de Seivane, donde existe un refugio de pescadores y un merendero.



ÍNSUAS. Otros puntos de interés en el municipio de Outeiro de Rei son las abundantes islas existentes en los cauces fluviales. La conocida como Ínsua de San Roque es la más grande del curso alto del Miño y constituye un área representativa de los humedales de A Chaira junto a las de Trabanca y de Santa Mariña. Todas ellas conforman las Ínsuas do Miño y forman parte del LIC Parga-Ladra-Támoga y de la zona núcleo de la reserva de la biosfera Terras do Miño.



A la Ínsua de Arriba o de Seivane, en la parroquia de San Xoán de Parada, se accede fácilmente a través del puente colgante situado en el margen derecho del río Miño.



El parque zoológico Marcelle Natureza y Avifauna, completan la oferta turística con estrictos protocolos de seguridad para garantizar el mínimo riesgo posible de contagios a causa de la Covid-19, extremándose las medidas higiénicas en las instalaciones.



En Marcelle el visitante podrá interactuar con una amplia variedad de animales exóticos, y en Avifauna descubrirá un mundo repleto de aves.

DEPORTE. El complejo deportivo D10 es óptimo para la práctica de pádel y ténis, entre otros deportes, además de acoger competiciones.

DE INTERÉS

Rutas: El Concello de Outeiro de Rei cuenta con amenas rutas de senderismo, entre las que se encuentran las de Camiño do MIño, la arqueológica de O Acevedo, la de As Ínsuas do Miño, la de la isla de Seivane y la del Miradoiro da Terra Chá —pueden consultarse en la web del Concello—, así como varias dedicadas a los amantes del BTT.