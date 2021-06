Mondoñedo, un paraíso en el interior de A Mariña

Mondoñedo, ese pequeño paraíso interior de A Mariña lucense, se abre paso como un destino idóneo para aquellos que buscan una escapada hacia la tranquilidad en una ciudad que conjuga historia, tradición, patrimonio, gastronomía y aventura.

Parada obligada del Camino del Norte, su singular catedral preside la localidad, cuna de una de las mejores plumas de la literatura gallega, Álvaro Cunqueiro, cuya vida y obra puede conocer el viajero en su casa-museo. Mondoñedo es el destino ideal para familias que quieren desconectar de la ciudad en un hermoso valle a escasos kilómetros de la costa y de lugares tan emblemáticos como la playa de As Catedrais.

Y también es un lugar para disfrutar de la naturaleza, de su tradición caballar y de la aventura en la impresionante Cova do Rei Cintolo, epicentro de la espeleología en Galicia. Descubre aquí las maravillas de Mondoñedo y qué debes saber para preparar tu viaje al corazón de A Mariña interior.

Mondoñedo, ayer y hoy

Hasta 1833 Mondoñedo era una de las siete provincias del Reino de Galicia. Su porte de ciudad, su espíritu cultural o la vida alrededor de la Iglesia y de citas destacadas como As San Lucas, la feria de ganado más antigua de Galicia y una de las de más solera de Europa, no consiguieron que escapase de la pérdida de población que azota a la mayoría de los concellos.

Sin embargo, en los últimos años se dieron varios acontecimientos que contribuyeron a que Mondoñedo regrese a la senda del crecimiento y sea uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia de Lugo. Su proximidad a la costa es uno de los motivos, pues Mondoñedo se encuentra a solo 25 minutos en coche de los arenales de Foz y Barreiros o de la afamada playa de As Catedrais.

Con la A-8 vertebrando las comunicaciones, Mondoñedo se encuentra también a un paso de Asturias y a una hora de la capital provincial. Esta conjunción llamó la atención de la iniciativa privada que apostó por la ciudad para crear negocios, sobre todo vinculados al sector turístico, como hoteles o albergues.

Parada en el Camino del Norte

La declaración del Camino del Norte y la catedral mindoniense como Patrimonio de la Humanidad, en tanto que forma parte del Camino de Santiago, constituyó un revulsivo para la ciudad.

El eje sobre el que pivotan las dos rutas jacobeas que confluyen en Mondoñedo, la que atraviesa por Lourenzá y la que viene desde Trabada, es la catedral. Junto con la concatedral de Ferrol es una de las sedes episcopales de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y recibe el sobrenombre de la catedral arrodillada por sus perfectas proporciones y escasa altura. El papa Juan XXIII la nombró basílica en 1959.

La construcción actual, iniciada en el siglo XII, es un templo que presenta una planta de cruz latina, recoge diversos estilos arquitectónicos (románico, gótico y barroco) y cuenta con un claustro interior que da acceso al Palacio Episcopal. Además de la catedral, Mondoñedo cuenta con múltiples monumentos en el centro de una ciudad impregnada por la historia.

Cunqueiro y la tradición de la imprenta

A escasos metros, en el número 13 la plaza de la Catedral, se encuentra la casa-museo de Álvaro Cunqueiro, un paseo por la vida y obra del tal vez mindoniense más ilustre. Inaugurado en 2019, la vivienda se compone de planta baja y otras tres alturas donde el visitante se impregna de ese realismo mágico que desprendía el periodista, novelista, dramaturgo y gastrónomo

Sin salir del casco histórico, el Museo de la Imprenta recoge todos los secretos de un arte con gran tradición en la ciudad. Fue una de las pioneras en Galicia, por delante de Santiago o Lugo. En 1495 se imprimió en la villa mariñana el primer libro, un incunable: Breve Forma de Confesión, de Alonso de Madrigal, el Tostado, obispo de Ávila.

La feria con más solera

Las campanas de la catedral de Mondoñedo, acompañadas de potentes bombas, anuncian el inicio de As San Lucas, una de las más importantes ferias tradicionales de Galicia, cuyo origen se remonta a 1156, año en el que Alfonso VII concedió a la villa una fiesta de ocho días.

Esta feria, que inicialmente se celebraba en agosto, se desplazó a mediados de octubre por los trabajos agrícolas propios del verano. Gigantes, cabezudos, gaitas y, sobre todo, los caballos, protagonizan esta celebración de origen medieval.

Mondoñedo también vive con especial ilusión el Carnaval (Entroido), la Semana Santa, con sus reconocidas procesiones, y, como plato fuerte del verano, su Mercado Medieval, que se celebra el segundo fin de semana de agosto y con el que recrea el pasado medieval de la ciudad. La artesanía, la representación de oficios ancestrales, la gastronomía y la música de dan la mano en esta cita que se extiende durante todo el fin de semana.

Mondoñedo es, sin duda, una localidad que rezuma artesanía y el viajero solo tiene que darse un paseo por el barrio de Os Muíños para darse cuenta de ello.

La tarta de Mondoñedo

Y en un lugar que presume de Cunqueiro, uno de los más grandes maestros de la crítica gastronómica, no podían faltar los buenos manjares. Mondoñedo ensalza su empanada en la fiesta de As Quendas. El viajero no puede dejar pasar la oportunidad de probar este producto típico de la cocina gallega, como tampoco debe irse de la ciudad sin catar su famosa tarta.

Esta fantástica sobremesa, elaborada a partir de dulce de calabaza (cabello de ángel), almendras y hojaldre, estuvo presente en las mesas más ilustres como la de los Reyes de España o la del Vaticano gracias a la promoción que se le dio desde los talleres locales. Tampoco pueden faltar en la mesa los productos de la huerta y las carnes de calidad de la zona.

Un paseo subterráneo

Los recursos naturales son otro de los los grandes atractivos de Mondoñedo. Escoltado por las sierras de Lourenzá, A Toxiza y los Montes de Enfesta, el valle que preside describe un paisaje único. A 7,5 escasos kilómetros de la ciudad se encuentra la Cova do Rei Cintolo, la más larga de Galicia y, además, visitable. Se trata, sin duda, de uno de los grandes paraísos de la espeleología en Galicia.

Rei Cintolo tiene más de 6.500 metros de longitud y está situada en Supena. Su estructura laberíntica repartida en diversas galerías de origen cárstica le confiere personalidad geológica, además de características formaciones con columnas de estalactitas y estalagmitas. Su desnivel máximo ronda los 75 metros y está regada por aguas interiores que alimentan varios lagos y una corriente subterránea o río Celtas en la zona inferior. Hay visitas guiadas. Esto es lo que tienes que hacer para disfrutar de este lugar único.

De la mano de esta cueva nace uno de los proyectos más ambiciosos que pretende potenciar el atractivo de la zona. Y es que Mondoñedo es uno de los cuatro municipios que tratan de impulsar un espeleoparque para disfrutar de todo lo que esconden sus ricos mundos subterráneos. Las cuevas cársticas de Mondoñedo son la joya de la corona. Y no solo la del Rei Cintolo, sino también pequeñas grutas diseminadas por el territorio mindoniense hasta los límites del vecino Abadín.

Mirando al futuro

En marcha está también el proyecto The Mondoñedo Valley, que tiene como objetivo la puesta en valor del territorio rural para favorecer su sostenibilidad productiva de la economía local. Tradición y futuro se conjugan con el desarrollo tecnológico como punto de partida para atraer a los habitantes de la ciudad a un nuevo entorno para vivir, menos masificado, y con una buena calidad de vida.

Información de utilidad