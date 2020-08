Friol combina patrimonio y rutas jacobeas

Friol combina interesantes recorridos como el Camino Norte en su variante conocida como la Ruta da Costa, o el Camino Primitivo, que enlaza desde Lugo con Friol y Sobrado. El municipio cuenta con un patrimonio impresionante, con la iglesia de Guimarei, de los siglos XVXVI y de estilo gótico; la Torre de Miraz y la de Friol, que son construcciones de origen medieval.

El Pazo de Remesil es otro monumento a visitar como la fortaleza de San Paio de Narla, habilitada como recinto de exposiciones y museo. En el término friolense, el Camino Norte discurre por el área de descanso de Seixón y más adelante, tras el río Lanvandeira, llega a la parroquia de San Paio de Seixón. La Torre de San Paio de Narla es un lugar digno de visitar donde además, es posible dormir y comer.

Los recursos patrimoniales y la naturaleza se alían con el visitante en Friol

Su iglesia románica se encuentra a la izquierda del Camino, que cuenta con el albergue púbico de A Cabana y otro gestionado por la Confraternity of Saint James. Dejando la carretera provincial y girando hacia la izquierda se avanza hasta Miraz. A partir de aquí el perfil de la etapa va hacia arriba suavemente durante unos 17 kilómetros hasta el límite entre Lugo y A Coruña. Uno de los puntos de interés de este tramo es la Iglesia de Santa María de Guimarei, del siglo XVII, un ejemplo del gótico tardío y uno de los pocos templos rurales de este estilo. Friol cuenta además con un hermoso paseo a lo largo del río Narla, por donde caminar o comer bajo la sombra de los árboles. Existe un gran complejo deportivo a orillas del cauce fluvial, con unas instalaciones recientemente renovadas, con pista de tenis, campo de fútbol y a continuación dos piscinas, una para niños y otra para adultos.

TRADICIÓN. Friol ha sabido mantener y promocionar sus tradiciones culturales y gastronómicas adaptándose a las nuevas tecnologías, convirtiéndose en un referente de la gastronomía de Galicia gracias al queso y al pan de Ousá, que cuentan con una de las ferias más tradicionales y concurridas de la comunidad. El municipio cuenta también con paisajes espectaculares y parajes exclusivos, protegidos en su mayoría, como sucede en el caso de a Cova da Serpe, perteneciente a la reserva de la biosfera Terras do Miño y germen de varias leyendas.

De interés

Tradición ► La Feira do Queixo e do Pan de Ousá se celebra en marzo, plenamente consolidada como un evento de referencia en Galicia, al igual que la Feira do Cabalo.



Club Fluvial ► La remodelación del Club Fluvial de Friol supondrá un importante impulso a la dinamización turística en un municipio que destaca por su atractivo natural.