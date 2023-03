Fervenzas de Galicia, un poema visual

En Galicia a auga non é un ben escaso, pero si é un ben prezado. Un territorio delimitado polo oceáno Atlántico polo seu lado oeste e polo mar Cantábrico na súa vertente norte, é a porta de entrada a frecuentes frontes tormentosas que o regan con abundancia. Na súa orografía crebada, as mainas costas conviven con altas montañas que superan os dous mil metros de altitude. Os seus ríos, regatos, torrentes e mananciais atopan no seu percorrido frecuentes dificultades que furan ou salvan creando espectaculares cadoiros de auga.

A distinta dureza dos materiais xeolóxicos, as rupturas abruptas provocadas polas fallas e o efecto dunha paseniña erosión sobre os leitos fluviais conforman atractivas paisaxes dominadas pola presenza da auga. A numerosa existencia de fervenzas en Galicia ponse de manifesto nas ducias de palabras galegas que temos para denominalas: fervenzas, férvedas, fírvedas, freixas, fechas, ficheiras, chorreiras, cadoiros, saltos, cachóns, callóns, cachoeiras, abanqueiros, ruxidas, ruxidoiras, rexedoiras, cenzas, caeiras, pincheiras, seimeiras...

Resulta difícil determinar o número exacto de pincheiras que agocha o noso patrimonio natural. Arroios, torrentes, regatos e afluentes abrázanse e escorregan por Galicia en centenares de fervenzas, inventariadas por Carlos Frade e das que informa no seu blog fervenzasdegalicia.blogspot.com. Recóllese aquí unha escolma das máis salientables, clasificadas en trece grupos segundo a característica que mellor as define: a súa altura, o seu abondoso caudal, a formación de pozas, de escorregadoiros... Pódese atopar toda a información na web turismo.gal e mesmo consultar e descargar a publicación sobre estes saltos de auga.

A potencia visual, os seus xogos de luces e sombras, a humidade permanente e a vexetación que se acubilla nestas contornas converte as fervenzas en lugares máxicos onde experimentar unha especial conexión coa natureza.

A sedución está garantida.

Altas e elegantes

Fervenza da ola do Cenza e Poza Moura (Vilariño de Conso)

Fervenza De Codeso (Boqueixón)

Fervenza de Santa Mariña ou de Graba (Silleda)

Fervenza de Santa Marta ou das Hortas (Touro/Arzúa)

Fervenza do Arroio da Palanca (Aranga)

Fervenza do Toxa (Silleda)

Freixa de Liñares (A Lama)

Fervenza de Seimeira de Vilagocende (A Fonsagrada)

Auga abondo

Fervenza de Vieiros (Quiroga)

Fervenza do Barbantiño (Maside)

Fervenza do Barosa (Barro)

Fervenza do Belelle (Neda)

Fervenza do Ézaro (Dumbría)

Fervenza do Xestosa (Ourol)

Fervenzas de Tourón (Melón)

Cadoiros verticais

Fervenza da Cidadella (Vilardevós)

Fervenza de Augacaída (Pantón)

Fervenza de Rexiu ou de Vilamor (Folgoso do Courel)

Fervenza de Santo Estevo do Ermo (Barreiros)

Fervenza do Rego da Albardaira (Folgoso do Courel)

Pozo do Inferno (Ortigueira)

Salto do Cenza (Vilariño de Conso)

Fervenza do Salto do Coro (Mondoñedo)

Cola de cabalo

Fervenza da Graña (Forcarei)

Fervenza das Penizas (Cerdedo-Cotobade)

Fervenza de Augas Caídas ou da Mexadoira (Mañón)

Fervenza de Bañas (Toques)

Fervenza de Santalla (Samos)

A máis galega

Fervenza do Muíño da Serra ou do Pereiro (Boqueixón)

Entre bosques

Fervenza da Fírveda (A Llama)

Fervenza da Mazoca (A Capela)

Fervenza da Rexidoira (Oza-Cesuras)

Fervenza da Ruxidoira (Paradela)

Fervenza das Campaíñas (Cuntis)

Fervenza de Gosolfre (Mazaricos)

Fervenzas de Somede (As Pontes)

Entre corgas

Corga da Fecha (Lobios)

Fervenza de Entrecruces ou de San Paio (carballo)

Fervenza de Hérvedo (Cuntis)

Fervenza do Fócaro (Quiroga)

Fervenza do Fondós (Chantada/Carballedo)

Augas bailadeiras

Fervenza do Rexedoiro (Val do Dubra)

Fervenza dos Casariños (Fornelos de Montes)

Pincheira de Portomao (O Barco de Valdeorras)

Seimeira da Pena dos Portelos (Ribeira de Piquín)

Seimeira da Pena dos Portelos (Ribeira de Piquín)

Para os máis afoutos

Fervenza do Fírbeda ou de Forxa (Porqueira)

Fervenza do Fondo da Petada (Quiroga)

Fervenza do Pombar (Quiroga)

Fervenza do Rego da Portorosa (Aranga)

Poza da Seima (Lobios)

Pozo da Grada (Folgoso do Courel)

Pequenas pero xeitosas

Caldeiras do río Castro (Muxía)

Fervenza de Castriz (Santa Comba)

Fervenza de Naraío (San Sadurniño)

Fervenza de Portizó (Sober)

Fervenza de Vilariño (Calvos de Randín)

Fervenza do Zarzo ou de Veris (Irixoa)

Fervenzas de San Xusto de Toxos Outos (Lousame)

Pozas mergulleiras

Fervenza das Olas (Lobios)

Fervenza de Parrelos (Covelo)

Fervenzas do Pereiro (Poio)

Pozas de Mallón (Entrimo)

Pozo da Ferida (Xove/Viveiro)

Pozo da Onza (O Valadouro)

Pozo do Arco (Oia)

Seimeiras do Queixoiro (A Fonsagrada)

Laxes escorregadeiras

Fervenza das Misarela (A Pobra do Caramiñal)

Fervenza de Escouridal (Alfoz)

Fervenza de Segade (Caldas de Reis)

Freixa das Laxes (Moraña)

Fontes rebuldeiras

Fervenza da Noveira (Mazaricos)

Fervenza das Fontes de Pedrafigueira (Carnota)

Fervenza de Cadarnoxo (Boiro)

Fervenza de Ribasieira (Porto do Son)