El presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, ha presentado este miércoles en Fitur a Galicia como un destino "seguro" para los turistas en el Xacobeo 2021-2022 ante la buena situación epidemiológica que presenta este territorio y el nivel de vacunación asegurando que "ya" están preparados para recibir a estos turistas.

Así lo ha dicho el mandatario autonómico de Galicia en la presentación del Turismo de Galicia en el estand que tiene esta Comunidad en Fitur. Desde aquí, Feijóo ha invitado a "la humanidad" a visitar el córner de Europa: "La experiencia es segura, la calidad es natural y nuestro planteamiento es duradero".

De este modo se ha presentado Galicia en la Feria Internacional del Turismo que se está celebrando estos días en Ifema Madrid con motivo de la pandemia del coronavirus. Aquí, la Comunidad ha centrado gran parte de su oferta turística en el doble año Xacobeo y en ofrecer un destino seguro para los visitantes que acudan a este territorio.

"Somos uno de los lugares más seguros del mundo para disfrutar de las vacaciones. Podemos decir que Galicia ya está preparada, porque llevamos trabajando para acreditar la seguridad de nuestras plazas, calles, hoteles, etc...", ha proclamado Feijóo.

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN EUROPEO. Durante la inauguración de Fitur, Feijóo también abogó por la creación de un certificado "único" en la UE que permita a los ciudadanos vacunados moverse "con libertad y sin ningún tipo de cautela" para poder reactivar el turismo.

El presidente gallego, que visitó este miércoles el estand de Galicia junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que este certificado sería "clave" para relanzar al sector y que las relaciones entre los europeos "vuelvan a ser un hecho real".

"Un certificado de vacunación es un certificado de salud pública que permite entrar y salir de un país como viene siendo habitual en algunos países que para entrar te exigen una serie de vacunas", ha sostenido Feijóo, y ha añadido que "cuanto más rápido tengamos ese certificado y cuantos más efectos tengamos, más movilidad y más reactivación autonómica".

"Nadie duda de que cuando un niño acude a la consulta de un pediatra, se le rellena la cartilla de vacunación y se acredita que está vacunado", ha aseverado el presidente gallego.

A su juicio, este certificado no produciría "una discriminación" permitir la libertad de circulación de los ciudadanos inmunizados frente a quienes no lo estén, ya que quienes no hayan podido recibir aún la vacuna podrán viajar con una prueba que acredite un resultado negativo, ha considerado.

Según Feijóo, Galicia podrá unirse "en tiempo real" a ese certificado "único" puesto que ya está extendiendo desde hace más de un mes un certificado de vacunación "a todos los gallegos que tiene dos dosis y están inmunizados".