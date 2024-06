Descubre Melide: villa histórica y cuna de la Festa do Melindre

Patrimonio histórico y paisajístico, gastronomía tradicional, cultura... Melide ofrece todo lo necesario para una escapada vacacional con los tuyos. Esta villa histórica se ubica en la provincia de A Coruña, en el límite con tierras lucenses, y destaca tanto por su importancia en el Camino de Santiago como por ser la cuna de una de las fiestas gastronómicas de referencia en Galicia: la Festa do Melindre.

Además, sus calles encierran años de historia. Desde sus restos prehistóricos, románicos y medievales a su Casa de la Cultura o su casco viejo pasando por su playa fluvial o por miradores como el de O Castelo, que ofrecen al visitante una inolvidable panorámica del municipio.

Qué ver en Melide

Capilla de San Roque

La actual Capilla de San Roque se construyó en el año 1949 con materiales procedentes de las iglesias medievales derrumbadas de San Pedro y San Roque. La portada principal, una de las más hermosas del arte medieval gallego, proviene de la antigua iglesia de San Pedro. En su interior están los sepulcros medievales de dos notarios melillenses, Diego García, Roi Lopes y de la mujer de este, Inés Eanes.

Capilla de San Roque. TURISMO MELIDE

El Cruceiro más antiguo

Al lado de la iglesia de San Roque se encuentra el conocido como Cruceiro de Melide, que para muchos es el más antiguo de Galicia, probablemente del siglo XIV. El anverso representa a un Cristo Majestad mostrando las llagas de las manos y con un paño que le cubre las piernas mientras que el reverso representa un Calvario.

El Cruceiro de Melide. TURISMO MELIDE

Iglesia de Sancti Spiritus

Altar parroquial de la Iglesia de Sancti Spiritus. TURISMO MELIDE

En el corazón histórico de Melide está situada la Plaza del Convento, que reúne varios edificios monumentales: la iglesia de Sancti Spiritus, la Obra Pía de San Antonio y el Museo da Terra de Melide.

La iglesia de Sancti Spiritus perteneció al desaparecido monasterio o convento de la Orden Tercera de San Francisco, fundado en el siglo XIV. Es un buen ejemplo de continuidad en el espacio y en el tiempo. De la antigua iglesia sólo queda una pequeña capilla lateral, con bóveda y arco triunfal ojivales, llamada capilla del Santo Cristo, porque tal vez estuvo en ella el Cristo que hoy está en la capilla de San Antón. Actualmente hay en la capilla un retablo que fue de la Virgen de las Mercedes, obra del siglo XVIII.

Capilla de San Antonio

Al oeste de la plaza do Convento se halla el pazo barroco, con su capilla, de la Obra Pía de San Antón, fundado en 1671 por el arzobispo de origen melidense D. Mateo Segade Bugueiro, en una casa y terreno de propiedad familiar. Va a ser conocido también como la Colegiata, pues en su origen tenía una finalidad docente, y en el siglo XIX como pazo del marqués de Corvera. Desde 1960 es ayuntamiento.

Capilla de San Antonio. TURISMO MELIDE

Museo Terra de Melide

El Museo nace en el año 1978 por iniciativa de un grupo de amigos interesados en el estudio, conocimiento y divulgación de la cultura y el patrimonio de la comarca Tierra de Melide. Se instala en el bajo del Ayuntamiento, en la Biblioteca municipal, con una muestra de arqueología castrexa y haciendo cada verano exposiciones de etnografía.

Después de cuatro años, los fondos aumentaban y reclamaban más espacio, por lo que en 1982 se traslada a una casa en la que se instalan dos salas. En el año 1999, el Museo exigía una total renovación y ampliación, pues el pequeño local era insuficiente. Fue así como en reunión de socios se aprobó la adquisición del antiguo hospital de peregrinos, edificando en él el nuevo Museo y rehabilitando su fachada y su memoria histórica.

El 26 de mayo de 2001 se inaugura el nuevo Museo. La gente de Melide lo considera como una institución de todos donde se guarda la memoria histórica y cultural del municipio.

Plaza del Convento, donde se encuentra el Museo Terra de Melide. TURISMO MELIDE

Mirador de O Castelo

En pleno Camino de Santiago y ya en los límites del casco urbano de Melide, podemos acercarnos al mirador de O Castelo y a la Capilla de la Virgen del Carmen.

En lo alto de un castro prerománico donde se encontraron numerosos restos arqueológicos, en el lugar donde se construyó en la Edad Media el castillo de Melide del que sólo queda el topónimo, podemos ver una panorámica de la Villa de Melide franqueada por los montes Bocelo, Faro y Farelo. Además, desde aquí podemos disfrutar de una espectacular vista nocturna de Melide.

Mirador de O Castelo. TURISMO MELIDE

Fuente de los Cuatro Caños

Esta fuente resulta uno de los iconos más conocidos de Melide. El amplio vaso cilíndrico de su base alberga las aguas lanzadas por cuatro cabezas leonadas rematadas en caños, que dan nombre a la fuente. Como anécdota, recordar que antiguamente en este vaso habitaban varios tipos de peces.

Fuente de los Cuatro Caños. TURISMO MELIDE

Ruta de senderismo de Furelos

Algunos de los hermosos parajes con los que cuenta Melide se pueden contemplar desde la ruta de senderismo de Furelos. Se trata de una ruta de 17,92 km, teniendo una dificultad técnica moderada.

Transcurre en su mayor parte bordeando el río Furelos, donde se puede disfrutar de una gran belleza paisajística y de su área recreativa, que cuenta con equipamientos suficientes para el ocio y la relajación.

Área Recreativa del Río Furelos. TURISMO MELIDE

Camino de Santiago

Melide tiene la suerte de contar con dos de los principales Caminos de peregrinación a Compostela: el Camino Primitivo y el Camino Francés. Estos Caminos, el más antiguo y el más transitado, respectivamente, se unen en Melide para proseguir como uno solo rumbo a Santiago de Compostela.

Camino Primitivo

El Camino Primitivo es el padre de los caminos de Santiago: el más viejo del mundo, origen de la cultura jacobea universal. Hace doce siglos, el núcleo de la resistencia formado en los montes astures, abrió paso a la primera dura a Santiago de Galicia siguiendo la franja de territorio comprendido entre las ciudades históricas de Oviedo, Lugo y Compostela.

De esta manera, Alfonso II El Casto, primero de los monarcas peregrinos a Santiago enlaza dos de los grandes hitos de esta primera ruta con raíces prehistóricas: el naciente itinerario xacobeo por Lugo y la romería tradicional por los caminos de San Salvador.

Camino Primitivo a su paso por Melide. TURISMO MELIDE

Camino Francés

El Camino Francés entra en el ayuntamiento de Melide por la localidad de O Coto, desde donde baja hasta la aldea de Leboreiro, que antiguamente contaba con hospital de peregrinos documentado ya en el siglo XII.

Tras pasar por Leboreiro, el Camino sigue por la Senda del Peregrino hasta llegar al Puente Romano del Río Furelos, uno de los puentes emblemáticos de la ruta xacobea. Al cruzarlo, el peregrino llegará a la aldea de Furelos para más adelante llegar a la villa de Melide, donde encuentra todos los servicios necesarios para reponerse antes de continuar con su peregrinación.

Tras dejar la villa de Melide, los caminantes continúan en el municipio pasando por Furelos, donde se encuentra la joya del patrimonio melillense, la Iglesia de Santa María de Furelos –declarada Patrimonio Nacional–.

Por último, el peregrino hace una última parada en San Vicenzo de Vitiriz, donde antes de dejar atrás las tierras de Melide, es recomendables hacer un alto en el Camino para contemplar su iglesia románica.

La Festa do Melindre: más de 30 años de celebración

La Festa do Melindre –declarada de Interés Turístico de Galicia en 2013– se celebra en el municipio de Melide desde el año 1991, concretamente cada segundo fin de semana de mayo.

Se trata de la la cita gastronómica más importante de la comarca. En esta fecha, las calles del pueblo se llenan de sus dulces tradicionales: los melindres, ricos y amendoados.

Melindres

Son los dulces más conocidos de la repostería tradicional del pueblo. Tienen forma de pequeñas rosquillas a las que se les da un brillo de color con un baño de azúcar.

Melindres. FESTA DO MELINDRE

Ricos

Los ricos son productos caracterizados por su forma alargada y su dureza exterior, unos dulces únicos que solo se elaboran en la comarca de la Tierra de Melide.

Ricos. FESTA DO MELINDRE

Amendoados

Son dulces con un aspecto inconfundible elaborados con almendras molidas, claras de huevo, azúcar y obleas para la base.

Amendoados. FESTA DO MELINDRE

Origen de los dulces típicos de Melide

No hay registros escritos que demuestren con exactitud la fecha en la que se empezaron a elaborar estos dulces tradicionales. No obstante, la memoria colectiva alude como pioneras en la fabricación de los melindres, ricos y amendoados a Casa Melchora y Ramón do Forte a comienzos del siglo XX.