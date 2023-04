Descubre la Festa do Melindre, parada obligatoria para los amantes del dulce

Si viajas a Galicia en el próximo mes de mayo, hay una parada obligatoria en tu itinerario: la Festa do Melindre. Esta fiesta gastronómica –declarada de Interés Turístico de Galicia en 2013– se celebra en el municipio de Melide desde el año 1991, concretamente cada segundo fin de semana de mayo.

Se trata de la la cita gastronómica más importante de la comarca. En esta fecha, las calles del pueblo se llenan de sus dulces tradicionales. Si eres amante de la gastronomía, de los dulces y tienes interés por descubrir la repostería tradicional gallega, toma nota: el 13 y 14 de mayo Melide es tu destino. Aquí puedes consultar el programa completo de la XXXI edición, cuyas actividades comienzan ya el 12 de abril.

Presentación de la XXXI Festa do Melindre. PEPE FERRÍN (AGN)

La singularidad de los dulces

Hablar de melindres, melindreiros y melindreiras es hablar de gastronomía pero también de tradiciones y de riqueza cultural. En los hornos tradicionales del corazón del pueblo se amasan cada día los melindres, ricos y amendoados que convierten Melide en tierra dulce.

Melindres

Son los dulces más conocidos de la repostería tradicional del pueblo. Tienen forma de pequeñas rosquillas a las que se les da un brillo de color con un baño de azúcar.

Melindres. FESTA DO MELINDRE

Ricos

Los ricos son productos caracterizados por su forma alargada y su dureza exterior, unos dulces únicos que solo se elaboran en la comarca de la Tierra de Melide.

Ricos. FESTA DO MELINDRE

Amendoados

Son dulces con un aspecto inconfundible elaborados con almendras molidas, claras de huevo, azúcar y obleas para la base.

Amendoados. FESTA DO MELINDRE

Origen

No hay registros escritos que demuestren con exactitud la fecha en la que se empezaron a elaborar estos dulces tradicionales. No obstante, la memoria colectiva alude como pioneras en la fabricación de los melindres, ricos y amendoados a Casa Melchora y Ramón do Forte a comienzos del siglo XX.

Los embajadores y embajadoras

Se trata de una tradición destacada en la Fiesta del Melindre y la Repostería Tradicional de la Tierra de Melide que consiste en nombrar a una serie de personajes relevantes en diferentes sectores como embajador o embajadora de estos productos, por lo que tienen como tarea transmitir la labor de la repostería tradicional de la comarca.

El año pasado, la periodista y actual presentadora en el Canal 24 Horas Cristina Pampín fue pregonera y embajadora de la XXX Festa do Melindre. Este año, es el turno de Manuel Pampín, mellidense y también periodista. Desde junio de 1985 hasta su reciente jubilación trabajó en la Televisión de Galicia, donde hizo prácticamente de todo: desde retransmisiones deportivas hasta presentar los telediarios.

El resto de embajadores de esta edición XXXI serán: Andrés Torreiro, actual jefe de cocina en el restaurante HIU de Cambrils (Tarragona); Patricia López, jugadora de fútbol profesional y fisioterapeuta; Anxo Castro, actual campeón gallego de media maratón; los ultramarinos Casa Juanito, Casa Mejuto y Casa Santos y Adega Ribeirao.

El spot: Melide ten MAR

Este año, para promocionar esta cita gastronómica, el Ayuntamiento de Melide lanza el spot Melide ten MAR. Un MAR de dulces que no deja de ser un juego de palabras formado por sus tradicionales (M)elindres, (A)mendoados y (R)icos. Puedes visualizarlo y obtener más información para estar al día de la Festa do Melindre en todas sus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).